MACERATA Un ritorno alla normalità segnato da qualche comprensibile disagio, ma anche da alcune novità come l'installazione, nelle varie sedi, di postazioni con gel sanificanti per gli studenti. Così i ragazzi dell'ateneo maceratese hanno salutato la riapertura e la ripresa delle lezioni. Ora la preoccupazione è come recuperare il tempo perduto. «Noi abbiamo perso ben sette lezioni e ancora non sappiamo quando le recupereremo ha spiegato Maddalena Rata, del secondo anno di Scienze Politiche -. Ho preso casa a Macerata e martedì, non appena saputo della sospensione, sono subito tornata al mio paese. Conosco molti ragazzi che vengono da fuori regione e che sono rimasti qui perché in questi giorni è stato tutto molto confuso e non si sapeva mai se il giorno dopo ci sarebbero state o meno le lezioni, dato che le ordinanze sono sempre arrivate in tarda serata».

Anche la sua amica Sara Valentini, di Porto Recanati, ha lamentato la «confusione e la mancanza di chiarezza». «Sono una pendolare, quindi alla fine i disagi sono stati circoscritti però potevano informarci meglio. L'8 aprile avremmo avuto anche un esame parziale, ma oggi (ieri, ndr.) con la professoressa abbiamo deciso di rimandarlo dato che in questi giorni abbiamo perso quattro ore di lezione». «Sono un pendolare, vengo da Sirolo, e diciamo che il rientro è stato abbastanza tranquillo racconta Davide Pierini che al secondo anno di Scienze della comunicazione -. Oggi (ieri, ndr.) a lezione eravamo in molti e i professori ci hanno parlato di come poterci organizzare per recuperare le lezioni perse. Probabilmente lo faremo a fine anno, sperando ovviamente che non ci siano altre sospensioni. Sappiamo che in questi giorni le aule dell'Università sono state tutte sanificate e che hanno installato delle postazioni con gel sanificante per le mani nei vari edifici. La situazione sembra essere tornata normale ma diciamo che capita spesso che in aula, se qualcuno starnutisce, gli altri si girino un po' allarmati».

«Per fortuna in questo periodo non avevamo esami ha aggiunto Fausto Andrelli, di Fermo, anche lui al secondo anno di Scienze della comunicazione -. Quelli di marzo, che sono per i fuori corso e forse potrebbero essere spostati». Agnese Luceri è di Pescara e vive a Macerata. Frequenta l'ultimo anno di Scienze pedagogiche, fa il servizio civile (sospeso in questi giorni) e sta preparando la tesi. «Io non riesco a studiare in casa e con la chiusura delle biblioteche ho fatto ben poco ha spiegato -. In settimana sono dovuta andare a Milano, in aereo e appena arrivata mi sono resa conto che, soprattutto alla stazione, non ci sono controlli per misurare la temperatura delle persone che arrivano e partono e questo mi ha stupito molto. In aeroporto avevano anche detto che avrebbero distribuito delle mascherine ma così non è stato. Alla fine, con una grande dose di fortuna sono riuscita a comprarne una prima di partire. Però, penso che non ci possiamo sempre lamentare di ciò che accade, se non ci preoccupiamo preventivamente di ciò che ci circonda». Federico Simonelli frequenta l'ultimo anno di Giurisprudenza e coordina il doposcuola dei Salesiani a Macerata. «Abbiamo avuto parecchi disagi specie nel dover comunicare alle famiglie e ai ragazzi le decisioni della Regione prese all'ultimo minuto ha raccontato -. Credo che il modo in cui tutta la situazione sia stata gestita abbia creato più problemi del virus».

