L'UDIENZAMACERATA Omicidio di Pamela Mastropietro. Tra due settimane il giudice deciderà se archiviare o disporre nuove indagini nei confronti degli iniziali coindagati di Innocent Oseghale, Desmond Lucky e Lucky Awelima. Ieri mattina si è svolta dinanzi al giudice per le indagini preliminari Giovanni Maria Manzoni in tribunale a Macerata l'udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal procuratore Giovanni Giorgio. La procuraSecondo la procura infatti - ieri in aula era presente il sostituto Claudio Rastrelli non...