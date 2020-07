LA POLEMICA

MACERATA Non solo di formazione delle liste vivono i renziani di Italia Viva. Ad aprire il fronte delle polemiche sulla scelta, appena ufficializzata, dai vertici dell'Udc maceratese di sostenere la coalizione di centrodestra e il candidato sindaco Sandro Parcaroli, è il coordinatore provinciale di Italia Viva Antonello De Lucia. Un attacco frontale, ai contenuti indicati dall'Udc e al loro essere ancora parte organica dell'amministrazione comunale di centrosinistra guidata dal primo cittadino Romano Carancini. «Ho letto con stupore e meraviglia le dichiarazioni fatte dagli esponenti dell'Udc per motivare la scelta di centrodestra. Non basta il vestito glamour diParcaroli per nascondere una coalizione fatta di sovranisti e di populisti,eppoi parlano di Partito popolare europeo, ma per favoreIl 22 settembre, dopo le elezioni, l'Udc si troverà in realtà insieme alle stesse persone che in consiglio comunale hanno fatto opposizione. Il progetto del centrodestra è la negazione del modello moderato sostenuto dalla coalizione di Ricotta che è variegata, ha tante anime e diversi fili conduttori, dalla ripresa economica alla sicurezza». Il coordinatore provinciale di Italia Viva per la verità non manca di far rilevare un altro aspetto: «L'Udc è in una posizione imbarazzante. E' ancora in giunta, sostiene l'amministrazione Carancini e di recente, coerentemente, ha chiesto la nomina di suoi rappresentanti nelle partecipate, nell'Apm per esempio. Ci si può anche mettere il vestito glamour, ma non cambia la sostanza dell'Udc a trazione Lega, non c'è traccia di riformismo e di moderazione nel centrodestra, al punto che anche all'interno dell'Udc si sono spaccati su questa scelta». Prosegue intanto il lavoro di formazione delle liste. Per ora l'unico a formalizzare la candidatura alle regionali è stato l'ex sindaco di Recanati Fiordomo, altra candidatura possibile è quella dell'ex rettore di Unicam Corradini. Sembra invece più remota la possibilità che scenda in campo il sindaco di Treia Capponi che potrebbe abdicare a favore di David Buschittari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

