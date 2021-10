L'ordinanza per la movida non è stata prorogata

MACERATA Scaduta sabato l'ordinanza anti-movida, ma niente proroga. Macerata fa a meno dell'ordinanza che era stata firmata lo scorso 9 settembre dal sindaco Sandro Parcaroli ed era relativa ad una serie di misure che riguardavano le serate del giovedì e il contestuale contenimento dell'emergenza pandemica. Era stata disposta la chiusura delle attività di tutti i pubblici esercizi di alimenti e bevande, ubicati all'interno del centro storico (come circoscritto dalle mura urbiche) entro l'una del venerdì. Altre misure riguardavano il contenimento dell'inquinamento acustico a tutela dei residenti, il divieto di vendita per asporto e la somministrazione per il consumo al tavolo delle bevande alcoliche all'interno del centro storico, il divieto nella serata e nella notte del giovedì di vendita da asporto di qualsiasi bevanda contenuta in contenitori di vetro e di alluminio con riferimento a tutte le attività che si trovano nel centro storico, come pure il tenere in mano qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie o contenitori di vetro o alluminio nelle aree pubbliche del centro storico. Nell'ordinanza si faceva riferimento anche alla chiusura, tutti i giovedì notte, dalle 22.30 fino alle 2, di via Don Minzoni per l'ingresso dei veicoli al centro storico e l'obbligo, infine, di indossare la mascherina. L'ordinanza, che dopo poco era stata prorogata fino al 16 ottobre, è scaduta e non sarà prorogata. Dal prossimo giovedì, dunque, verranno meno le restrizioni. I locali non dovranno più chiudere all'una e sgomberare i tavoli entro la mezzora successiva.

