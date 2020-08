L'OPERAZIONE

MACERATA Controlli serrati nella notte di Ferragosto; l'invito del prefetto ai giovani: «se siete di rientro nella nostra regione dai Paesi a rischio attenetevi ai protocolli sanitari in vigore». E intanto, attraverso ordinanze, i sindaci delle tre città costiere maceratesi hanno deciso di limitare alcuni comportamenti in vista del fine settimana più atteso dell'estate e non solo. Incremento dei controlli su tutto il litorale e soprattutto nelle fasce serali e notturne.

Il piano

Il prefetto Flavio Ferdani ha spiegato che i servizi svolti da parte delle forze di polizia con la sinergia del personale della polizia locale (iniziati ieri a Civitanova) in prossimità delle piazze principali e dei luoghi di ritrovo frequentati dai più giovani, sono finalizzati a garantire la generale tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, in un quadro di rispetto delle misure anti-contagio e sulla scorta dei numerosi controlli svolti fino a oggi. Nel periodo estivo (dal primo giugno a oggi) le forze dell'ordine hanno controllato oltre 20mila persone e circa 10mila veicoli: 133 quelle denunciate e 18 arrestate mentre 6 sono state le attività chiuse per la violazione dei decreti ministeriali in materia di Covid-19.

L'attenzione

Ai giovani che sono fuori dal territorio regionale, il prefetto ha chiesto di avere «la massima attenzione al momento del rientro seguendo in modo scrupoloso tutti i protocolli sanitari per evitare il rischio di contagio a familiari e coetanei. La massima attenzione è necessaria anche da parte delle persone che frequentano il litorale e gli stabilimenti balneari. L'invito è di fare attenzione al rispetto dei protocolli sanitari e del distanziamento sociale; un piccolo impegno individuale a garanzia della salute di tutti». A Civitanova il sindaco Fabrizio Ciarapica ieri ha vietato la vendita di bevande contenute in bottiglie, lattine, vetro e dei superalcolici che abbiano una gradazione superiore ai 21 gradi; l'ordinanza ha riguardato tutte le attività commerciali, artigianali e agli esercizi commerciali e i trasgressori (previste sanzioni dai 25 ai 500 euro). Divieto di accesso alle spiagge libere e in concessione invece a Porto Potenza Picena nelle ore notturne; l'ordinanza firmata dal sindaco Noemi Tartabini era in vigore nella notte appena trascorsa e sarà in vigore anche dalle 23 di oggi alle 5.30 di domani. «I dati di questi giorni non lasciano spazio all'ottimismo. Salgono i casi di contagio e scende l'età dei contagiati ha detto il primo cittadino potentino -. Per questo vorrei appellarmi al senso di responsabilità di tutti sensibilizzando a seguire, in ogni occasione della vita quotidiana, le regole precauzionali per contenere la diffusione del Covid-19, invitando a rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e a usare la mascherina, così come previsto dalle vigenti norme regionali e nazionali». A Porto Recanati, il sindaco Roberto Mozzicafreddo, ha inviato una circolare a tutte le attività commerciali chiedendo ai titolari e ai dipendenti ma anche ai clienti e a tutti i turisti di rispettare le norme anti-Covid. In accordo con i locali, nella città rivierasca non ci saranno grandi concerti ma solo musica di intrattenimento prevista secondo le licenze dei ristoratori.

