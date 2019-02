L'opera del valore di 43 milioni di euro è stata approvata dal Cipe per 34 milioni ai quali si aggiungono i fondi degli enti locali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL NODOMACERATA Non fosse bastata la gaffe del Comune che aveva indicato per l'ospedale un terreno inquinato, ora c'è un altro incubo che si risveglia e rievoca anche l'epopea del Palazzo di Giustizia pronto ma all'epoca della ultimazione non collegato alla città da una viabilità adeguata. Il nuovo ospedale sarà realizzato alla Pieve in un'area vicina alla rotatoria di Sforzacosta. L'area ha una viabilità secondaria di supporto che già non regge il traffico specie nelle ore di punta. Lo spostamento involontario dell'opera di poco meno di...