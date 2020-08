«L'obbligo delle mascherine? Misura difficile da applicare»

LA MOVIDA

MACERATA Nuova ordinanza del Ministero della Salute, disposizioni che trovano molto perplessi i sindaci. Se da un lato è chiara la chiusura delle discoteche e delle sale da ballo, cosa che riguarda solamente Civitanova, dall'altra il freno imposto alla movida con l'obbligo dalle 18 in poi della mascherina anche all'aperto in luoghi pubblici, non rappresenterebbe uno strumento efficace in mano a polizia locale e forze dell'ordine. In buona sostanza, cambia poco da quanto era previsto finora.

Il pensiero

È un pensiero comune da Macerata a Porto Recanati passando per Potenza Picena. Località, queste, dove non ci sono licenze per locali da ballo. A Civitanova, invece, l'attenzione è soprattutto per le discoteche sulla sabbia e sulle altre attività che hanno fatto intrattenimento musicale. Locali che quest'anno hanno contribuito al boom di presenze in città. Fabrizio Ciarapica si schiera dalla parte degli operatori del settore e parla di «un'ordinanza che dà un'ulteriore stretta alle libertà individuali». «Un provvedimento che causerà ulteriori gravissimi danni al settore del turismo sostiene faccio presente che il Gores non evidenzia decessi da mesi e i casi di contagi sono veramente pochi. Rimango sorpreso e incredulo dinanzi a queste misure adottate che metteranno ancor più in ginocchio tanti imprenditori e lavoratori anche perché i contagi sviluppatisi nelle discoteche sono stati pressoché inesistenti. Mi sarei aspettato, invece, come prima cosa, misure restrittive e maggiori controlli per chi rientra dai paesi esteri e per i porti aperti visto che i casi di contaminazione maggiore derivano proprio da queste situazioni».

La posizione

Poi pubblica un post ancora più duro contro il governo, dal sapore elettorale. «Il nuovo stop per le discoteche e i locali notturni mette a rischio 4 miliardi di euro secondo il sindacato Silb. E alimenterà abusivismo e mafie. I luoghi sicuri e controllati dai professionisti del divertimento si sposteranno in luoghi incontrollati non solo sotto il profilo sanitario. Questa ulteriore limitazione dei diritti dei cittadini e dell'impresa mi fa pensare ad un Governo dittatoriale, ci sta riportando gradualmente verso un nuovo lockdown per paura delle elezioni». Usa ben altri toni il sindaco di Macerata Romano Carancini, perplesso dal testo che riguarda le mascherine.

Il provvedimento

«Dal 17 agosto al 7 settembre è fatto obbligo dalle 18 alle 6 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto negli spazi di pertinenza dei luoghi e dei locali aperti al pubblico, nonché negli spazi pubblici (piazza, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale». «La norma appare un po' ambigua e difficilmente applicabile, almeno ad una prima lettura dice per cui prima di dare disposizioni agli agenti bisogna interpretarla nel modo giusto. Per questo faremo il punto della situazione con la Polizia Locale. Il provvedimento nasce da una legittima e comprensibile volontà di tutelare la salute nelle ore in cui c'è maggior afflusso nei locali, però ritengo che manchi di una applicabilità efficace. Ogni prescrizione va inserita in un perimetro giuridico chiaro per permettere un controllo certo ed adeguato. Si parla di spazi pubblici dove per caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti. Insomma, non il massimo della chiarezza». Per quanto riguarda l'altro articolo, quello riguardante lo stop alle danze, il primo cittadino ricorda che non ci sono discoteche a Macerata e che problematiche legate alla movida sono state poco impattanti. In vista, però, c'è l'appuntamento con la festa di San Giuliano. «Abbiamo già programmato un tavolo per fare in modo che durante la festa la gente possa uscire, vedersi e passeggiare in sicurezza, al di là della nuova normativa. Ci sono già regole che prevedono l'uso della mascherina quando ci si trova tra la gente».

