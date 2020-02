L'ISTRUZIONE

MACERATA Due ore, forse è il caso di dirlo, con il fiato sospeso. Sindaci e presidi con i telefoni intasati e studenti che, alle 19 di ieri, non sapevano ancora se sarebbero dovuti tornare a scuola l'indomani. Una doccia scozzese, così è possibile definire i sentimenti che si provavano ieri pomeriggio: prima il rispetto dell'ordinanza del presidente della Regione Ceriscioli che chiudeva scuole e altri luoghi pubblici di incontro, poi l'ossequio alla sospensiva accolta dal Tar su richiesta del presidente del Consiglio Conte, infine la nuova ordinanza di Ceriscioli che conferma la chiusura, ma limitata alla mezzanotte di domani.

La situazione

Due ore di panico e di caos ma nessun cambiamento rispetto ai giorni scorsi almeno fino a domani. Immaginabile in questo bailamme la condizione surreale vissuta da dirigenti e operatori scolastici costretti a fare e disfare soluzioni di emergenza per non far perdere le lezioni agli studenti a una velocità fulminea, da comiche del cinema muto. Ma se da una parte i Licei o le scuole secondarie di primo grado riescono a sopperire in qualche modo alle lezioni frontali, per gli istituti tecnici come artistico, agrario o professionale la situazione è diversa perché il prolungarsi di questa sospensione non permetterebbe agli studenti di frequentare i laboratori o le lezioni pratiche.

L'impegno

«I docenti si sono attivati con il registro elettronico, mettendo lezioni e compiti online, soprattutto per la scuola secondaria di primo grado e in particolare per le classi terminali, le terze che quest'anno avranno gli esami di Stato ha spiegato il preside dell'Istituto Fermi Moreno Trubbiani -. Usiamo la tecnologia quotidianamente e come noi le famiglie e i ragazzi, che sono sempre in stretto contatto con l'istituto grazie al registro elettronico. Gli stessi docenti hanno fatto dei corsi di formazione in passato che hanno permesso loro di avere un buon grado di preparazione sulla materia: questo è uno dei casi in cui la tecnologia aiuta le persone». «Ancora non ho convocato i docenti, ma abbiamo predisposto del materiale scolastico da inviare online ai ragazzi ha spiegato Claudio Mengoni, presidente dell'Istituto d'Arte Cantalamessa -. All'interno del registro elettronico gli insegnanti sono collegati con gli studenti e con i vari consigli di classe e, nel caso in cui la normativa regionale dovesse subire un prolungamento, ci adopereremo in tal senso».

L'organizzazione

«Ad oggi - prosegue Mengoni - non sono state predisposte delle vere e proprie lezioni a distanza ma sono stati inviati compiti e materiale da far avere agli studenti in questo giorni di stop. Ovviamente nel nostro caso, parlando di un Liceo Artistico, gran parte delle lezioni sono pratiche e si avvalgono dei laboratori; basti pensare che abbiamo l'istituto moda e quello di architettura che necessitano di momenti di sperimentazione. In questa condizione invece possiamo portare avanti solo le lezioni teoriche». Lo stesso vale per l'istituto Agrario Garibaldi. «Ho comunicato al personale docente sul registro online, che è possibile avviare una didattica condivisa con gli studenti, i quali possono quindi scaricare del materiale (letture, powerpoint, esercizi, ecc.) in questi giorni di sospensione scolastica ha spiegato la dirigente Antonella Angerilli -. Stiamo predisponendo delle linee guida per la didattica a distanza che dovranno però essere approvate dal Collegio docenti. L'unica cosa che possiamo fare è sopperire con del materiale teorico in attesa che i ragazzi tornino a scuola dove possono tornare a frequentare normalmente i laboratori che, per noi, sono importanti visto l'indirizzo del nostro istituto: proprio in tal senso - conclude Angerilli - l'idea di una didattica a distanza avrebbe dei tempi troppo lunghi per essere portata a termine».

