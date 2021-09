L'ISTRUZIONE

MACERATA Due anni di lavori al liceo artistico Cantalamessa che trasferisce alcune classi nell'edificio dei Salesiani in viale Don Bosco. Due gli step del cantiere che riguarda il liceo artistico: il primo lotto di lavori, per un impegno di spesa di 860 mila euro, sta già andando avanti e si concluderà tra gennaio e febbraio del 2022, mentre quello successivo di lotto, il più corposo in quanto la spesa prevista è di 4,5 milioni di euro in procedura di appalto, partirà subito dopo. A delineare il quadro della situazione che dal 15 settembre vedrà otto classi, tre laboratori ed alcuni uffici dell'Istituto d'arte traslocare ai Salesiani, il presidente della Provincia, Antonio Pettinari, accompagnato dall'ingegnere Luca Fraticelli, dal dirigente scolastico del Cantalamessa, Claudio Mengoni, dal direttore della Casa Salesiana don Francesco Galante e dal vicesindaco Francesca D'Alessandro.

«Abbiamo trovato una grande collaborazione con il dirigente Mengoni, con la Casa Salesiana e con il Comune ha detto Pettinari - per individuare questa soluzione per spostare la scuola per via dei lavori di adeguamento sismico iniziati al Cantalamessa grazie ai finanziamenti ministeriali cui abbiamo potuto accedere. È chiaro che ci saranno dei disagi in questa fase ma ciò non riguarda solo il Liceo artistico, i nostri interventi sono spalmati su tutte le 48 scuole del territorio che sovrintendiamo. Faccio l'esempio dell'Agraria con i lavori alla palestra ed il miglioramento sismico delle strutture». Per la sistemazione di aule, laboratori ed uffici, oltre al trasloco in atto, la Provincia ha stanziato 60 mila euro per questa serie di interventi al secondo piano dei Salesiani. Il dirigente scolastico del Cantalamessa ha sottolineato come sin dal primo giorno di scuola i circa 180 ragazzi delle otto classi trasferite potranno varcare la soglia dei Salesiani. «Stiamo effettuando il trasloco definitivo in questi giorni ha detto Claudio Mengoni - ed abbiamo attraversato un'estate complicata nell'individuare la scelta migliore per affrontare questo momento di ristrutturazione della nostra sede. Grazie alla disponibilità della Provincia, del Comune e dei Salesiani abbiamo individuato questa soluzione che ci soddisfa. Certo è che i lavori al Cantalamessa vanno benissimo, però voglio ricordare la grande crescita delle iscrizioni, siamo passati dai 600 ai 750 iscritti quest'anno e non avendo altri spazi abbiamo dovuto rifiutare un'altra ventina di giovani che volevano iscriversi alla nostra scuola». Dal canto suo don Francesco Galante ha ricordato come «la scelta fatta con le istituzioni va in continuità con la storia di 130 anni dei Salesiani, questa struttura è stata sempre al servizio dei giovani e vogliamo che resti tale».

Il vicesindaco Francesca D'Alessandro ha tenuto a ribadire che «in questo caso le istituzioni si sono subito attivate trovando una rapida soluzione. I Salesiani sono un esempio in quanto è un contenitore che ospita tre scuole diverse: dalle Giuseppine (elementari) per passare al liceo artistico e finire all'Università. Quando le istituzioni hanno uno sguardo e degli obiettivi comuni da perseguire le soluzioni si possono trovare».

