L'ira sul web del vicesindaco Insulta le madri degli autori

POLLENZA La bomba carta ha mandato in frantumi i vetri del palazzo comunale, e le parole del vicesindaco Andrea Primucci espresse in un post su Facebook e indirizzate agli autori finiscono nel mirino della Lega. Primucci li ha descritti con «un cervello grande come l'atomo di una nocciolina», lamentando che la prima spesa dell'anno del Comune sarà per ripristinare il danno, mentre la si sarebbe potuta destinare «per sistemare un parco e una strada». E fin qui, la rabbia ci sta. Ma quando il vicesindaco ha chiuso attribuendo la colpa non a loro ma alle «madri che li hanno messi al mondo», insultate con un epiteto riferito alle loro qualità morali - irripetibile ma intuibile - lo sdegno questa volta è stato del responsabile locale della Lega Emanuele Lombi. «Primucci ha mandato in frantumi ogni rispetto del ruolo istituzionale che ricopre postando un'invettiva degna di un ultrà - ha scritto - ...usa termini e toni che travalicano l'inciviltà. Non c'è circostanza, per quanto esecrabile, che giustifichi l'adozione del turpiloquio da parte di un rappresentante della massima istituzione cittadina». Poi, dalla critica alla frase a quella politica. «La seconda autorità cittadina reagisce in modo inadeguato per giustificare la mancanza di telecamere nella piazza. Pollenza è tra le pochissime città d'Italia a non essere ancora dotata di videosorveglianza in piazza ed ora non si trovano i responsabili di un danno di migliaia di euro che pagheranno i cittadini spiega Lombi . La Lega sostiene da sempre la videosorveglianza come strumento di prevenzione e supporto all'attività delle forze dell'ordine ed i fatti le danno ragione».

