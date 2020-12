L'iniziativa

CIVITANOVA Si parlerà dell'orizzonte di autonomia quale obiettivo possibile per le persone con disabilità, nella videoconferenza organizzata per venerdì 11 dicembre, alle 21, in diretta streaming dalla giunta comunale per celebrare la Giornata internazionale delle persone con disabilità. Un argomento, quello dell'autonomia, che merita di essere maggiormente esplorato ed approfondito, anche alla luce delle esperienze dirette che i ragazzi hanno maturato e che vogliono raccontare agli altri. Dopo i saluti istituzionali, interverranno Francesca Gallucci del progetto comunitario A casa nostra, Giorgio Cabassi che racconterà il proprio percorso alla Biblioteca comunale, Roberto Ricci che porterà alla conoscenza i progetti dell'Anffas di Civitanova in merito al lavoro sulle autonomie, Gianni Cesca, padre di Alex che parlerà del ruolo della famiglia nello sviluppo della autonomia e Alex Cesca: Il mio percorso per fare da solo. Infine l'imprenditrice Barbara Settembri con: Disabilità nel mondo del lavoro come risorsa. Tra i nuovi progetti, si parlerà di Bookbox. Un'iniziativa importante, come sottolineato dall'assessore Barbara Capponi.

