L'incarico

MACERATA Andrea Marchiori sarà portavoce e punto di riferimento della Lega a Macerata. Lo hanno nominato il commissario regionale Riccardo Augusto Marchetti e quello provinciale Simone Merlini di concerto con la coordinatrice cittadina Sandra Vecchioni. L'avvocato maceratese, capogruppo del partito nell'amministrazione comunale uscente, coordinerà anche la campagna delle comunali. «I maceratesi ci chiedono un cambiamento nei contenuti e nel modo di fare politica che la squadra Lega ha nel suo Dna e lo ha dimostrato nella legislatura che è agli sgoccioli spiega Sandra Vecchioni . Marchiori ed il collega consigliere Francesco Luciani sono la punta dell'iceberg della squadra Lega Macerata che si sta arricchendo di nuove preziose risorse». Secondo la Lega «Marchiori (inizialmente era stato indicato come candidato sindaco, ndr) è una di quelle risorse di cui ogni partito vorrebbe disporre perché incarna capacità e visione politica ed amministrativa». «Andrea ha interpretato il suo mandato di consigliere comunale con grande attenzione alla città ed encomiabile spirito di servizio aggiungono all'unisono Marchetti e Merlini . Incarna lo spirito autentico della Lega per cui la politica si fa con il senso civico nel cuore. Basta guardare alla disponibilità e discrezione con cui Marchiori ha provveduto ad autenticare le firme per consentire la presentazione della lista ad uno degli avversari del centrodestra che non ha consiglieri comunali. Un gesto limpido, doveroso e tutt'altro che scontato».

r. m.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA