L'inaugurazione

7MACERATA Rivive il Giardinetto: locale già pronto nel suo nuovo-vecchio allestimento, il 31 dicembre col cenone di capodanno ci sarà il lancio ufficiale, anche se nelle prossime settimane verrà testato per alcuni eventi privati. «Riaccendiamo le luci in questa zona storica della nostra città ci dice Marco Guzzini imprenditore della ristorazione che riaprirà il Giardinetto-: è un luogo che ha visto la storia garibaldina e l'unità d'Italia, è un locale di riferimento per il centro. Il proprietario Guaitini ha deciso di riqualificare la struttura, ha ristrutturato gli spazi interni unendo però antico e moderno. Se nel nostro piccolo riusciremo anche a far rivivere quel ricordo e quella storia, anche con le attività e il racconto culturale, saremo doppiamente contenti. Sulle pareti apporremo foto, stampe e documenti del passato e ci sarà uno spazio all'aperto». Il locale ha già una destinazione ben individuata da parte della proprietà che lo gestirà. «Eravamo da tempo alla ricerca di un locale che ci permettesse di dedicarci agli eventi. Non solo ricorrenze come cresime, comunioni, lauree ma anche eventi del centro legati alla vita di tanti enti che organizzano incontri. A malincuore dovevamo rifiutarne molti per un discorso di spazi, soprattutto d'inverno. Da qui l'idea di inaugurare una struttura per dedicarci agli eventi», conclude.

