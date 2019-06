CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'IMPEGNOMACERATA Uno Sferisterio più tecnologico e sicuro. Con sensori che misureranno le vibrazioni ed eventuali movimenti del monumento dovuti a scosse sismiche, assestamenti del terreno ma anche a cause esterne. Tutto questo grazie alla partnership dell'azienda Connesi Spa di Foligno che, attraverso la partecipazione al progetto Art Bonus, effettuerà lavori per 20mila euro per il cablaggio e la creazione di reti che rappresenterà una vera e propria spina dorsale in grado di connettere i vari uffici che si trovano non solo dentro l'arena...