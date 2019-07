CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'IMPEGNOMACERATA Lavori su copertura e muri del palas di Fontescodella, il fotovoltaico al PalaVirtus, la nuova palestra alla scuola IV Novembre diversi interventi nei campetti di calcio e basket rionali. In attesa del via al rifacimento del fondo del campo di calcio alla Pace e successivamente del grande progetto di sistemazione complessiva dello stadio Della Vittoria. Anche nello sport questa è un'estate di cantieri aperti per il capoluogo, con una serie di interventi programmati, alcuni in fase conclusiva, altri già partiti e altri...