CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA Istituzioni e cittadini per una sicurezza urbana partecipata è il titolo del nuovo incontro pubblico che l'Amministrazione comunale in collaborazione con le forze dell'Ordine e con la Polizia locale ha organizzato per giovedì prossimo 28 marzo, alle ore 21.15, nel quartiere Pace nell'oratorio della parrocchia. L'iniziativa è parte integrante di un percorso che, nel rispetto di una mozione approvata dai partiti di maggioranza del Consiglio comunale, dà vita a un modello di partecipazione attiva e mutuale dei cittadini alla gestione...