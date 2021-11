L'IMMACOLATA SARÀ ALL'INSEGNA DI STREET FOOD E CASTAGNATA

LE PROPOSTE

MACERATA Addobbi, mercatini, musica in diffusione per le strade, vetrine colorate, video negli esercizi commerciali della città. Si avvicina la magica atmosfera natalizia con amministrazione comunale e commercianti che stanno definendo gli ultimi dettagli di un programma di iniziative che si sta completando in queste ore. Di albero di Natale in piazza della Libertà e delle luminarie che saranno collocate a spese del Comune nel capoluogo sono già stati resi noti i dettagli nei giorni scorsi. Annunciato pubblicamente anche l'evento che aprirà le festività del Natale maceratese, con l'iniziativa Tipicità Evo che dal 19 al 21 novembre darà il via alla kermesse di fine anno.

Gli appuntamenti

Dentro le mura cittadine previste anche edizioni speciali de il Barattolo nelle giornate dell'8, 12 e 19 dicembre, un appuntamento a tema e potrebbe essere il momento e l'occasione giusta per incominciare a pensare agli addobbi per la casa e per l'albero, al presepe e ai regali. Saranno più di cento i banchi presenti per l'edizione natalizia del tradizionale mercatino con tantissime novità, fra le quali spicca anche un'edizione speciale de La Fattoria in Piazza, vetrina di aziende agricole locali, dell'entroterra e marchigiane, di produzioni bio, che si svolgerà in concomitanza con il Barattolo domenica 19 dicembre.

I commercianti

Chi invece ha già predisposto gran parte del programma natalizio sono i commercianti di corso Cairoli che hanno stilato una lunga serie di eventi che saranno aperti dal 27 novembre per concludersi in prossimità del Natale mentre luminarie, addobbi, musica in diffusione saranno attivi dal 1° dicembre al 6 gennaio. Si parte nei pomeriggi del 27 novembre con la storia nei libri e cocktail natalizi seguito il 4 dicembre da Il Natale per i bambini e l'11 dicembre Christmas flowers.

Gli appuntamenti

Altri due appuntamenti, che comprenderanno in questo caso mattina e pomeriggio, sono stati fissati per l'8 e il 19 dicembre: la festività dell'Immacolata sarà all'insegna di shopping, castagne e streetfood mentre il 19 giornata dedicata ai mercatini natalizi di artigianato, specialità a km zero, idee natalizie, intrattenimento per i bambini e musica con la banda di Cingoli itinerante (a cura dell'associazione culturale Le Casette). Diretta radiofonica con Multiradio Live. Un programma nutrito cui ha messo mano Franca Ercoli, che si fa portavoce degli esercizi commerciali del borgo più antico del capoluogo. «Devo ringraziare anche Chiara Castellani con la quale abbiamo lavorato per rivitalizzare la parte commerciale di corso Cairoli in vista del Natale dice la Ercoli- e devo dire che c'è stata molta partecipazione dei colleghi che lavorano in questa parte della città. Dal 27 di novembre si parte col black friday e addobberemo tutte le vetrine del corso con lo stesso stile con dei festoni di abete che saranno montati non solo nei negozi ma anche agli ingressi delle abitazioni di corso Cairoli (ndr. stesso scenario ci sarà anche in corso Cavour). Saranno tre i sabati interessati dalle iniziative che abbiamo calendarizzato e ribattezzato Piazzette in festa perché gli appuntamenti toccheranno tre luoghi di corso Cairoli: il primo all'inizio della via in prossimità del Piccolo bar dove c'è uno slargo, il secondo nei pressi della residenza universitaria Montessori, area meglio nota ai casettà come Montecitorio ed infine piazza Nazario Sauro di fronte allo Sferisterio».

Le proposte

Con questi appuntamenti si inizia il 27 novembre con un pomeriggio nel segno di aperitivi e libri. «Su queste tre piazzette ci saranno gli aperitivi particolari di Piccolo bar del corso, di Spritz con Renzetti ed in fondo di Caffettone sottolinea Franca Ercoli- ed anche la Casa del cioccolato collaborerà. Ci saranno bancarelle con libri e testi antichi. Il 4 giornata dedicata ai bambini ed ai giochi di una volta, in legno o costruzioni, mentre l'11 sarà all'insegna dei fiorai con composizioni natalizie. L'8 dicembre apertura per l'intera giornata, con streetfood di arrosticini, pannocchie, castagne e vin brulè mentre il 19 grande mercatino natalizio con artigiani e commercianti in strada. Dal 27 novembre ogni mattina metteremo online sulle nostre pagine social un video realizzato all'interno di un negozio di corso Cairoli che presenterà prodotti ed offerte per il Natale».

Mauro Giustozzi

