L'ex brigadiere deve rispondere pure di calunnia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI ADDEBITIMACERATA L'ex brigadiere della Guardia di finanza Francesco Sante Crocetti Pallotta, oltre alle accuse di rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, favoreggiamento personale, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, ├Ę accusato anche di calunnia (due episodi) e truffa. Per quanto riguarda quest'ultimo reato, l'ex finanziere dal 3 agosto al 12 novembre del 2016 avrebbe dichiarato di essere sul luogo di lavoro pi├╣ volte quando in realt├á era altrove inducendo in errore i funzionari dell'amministrazione di...