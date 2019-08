CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EVENTO MACERATA Un'onda rossa in centro ha colorato la notte dei desideri trasformando Macerata in un grande teatro a cielo aperto. La Notte dell'Opera, si è rinnovata ancora quest'anno rispettando i canoni estroversi del musical diffuso. Coinvolti piazze, strade, cortili e locali, con una partecipazione ancora più nutrita di negozianti (con speciale maglietta a tema) e un arredo urbano a tema e il colore rosso (desiderio) a fare da maestro d'orchestra. Non solo showLa manifestazione ha visto 24 postazioni tra corso Cavour, via Garibaldi e...