L' esercito di nuovi poveri in 3.500 chiedono un aiuto

IL SOCIALEMACERATA Vicini alle famiglie in difficoltà, agli anziani, ai disabili, ai minori non accompagnati a padri separati con figli. Una mole di lavoro impressionante quella a cui deve far fronte la task force dell'ufficio Servizi sociali del Comune di Macerata. Sono stati 3.500 lo scorso anno gli accessi di persone che hanno bussato alle porte degli uffici comunali per chiedere una qualche forma di aiuto, numeri che risultano comunque in leggero calo rispetto al passato. Le risorseL'amministrazione, nel corso degli anni, ha sempre...