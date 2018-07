L'errore di fondo di chi non segnala gli atti di violenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FENOMENO MACERATA Vicende come quella avvenuta giovedì scorso non sono, purtroppo, sporadiche. Diversi sono i casi che emergono. Accanto a questi, però ci sono numerosi altri casi che spesso non vengono affatto segnalati per il timore, infondato e molte volte dannoso, di far del male al familiare violento. In realtà, se non vengono presi provvedimenti,, la situazione non può che peggiorare. Per questo motivo, la prima cosa da fare è non minimizzare gli episodi di violenza, ma chiedere aiuto a chi può fare qualcosa per uscire dalla...