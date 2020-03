L'EPIDEMIA

MACERATA Spunta un nuovo caso di Coronavirus a Cingoli. Si tratta di una donna di 89 anni ospite nella Casa di Riposo comunale. Per precauzione sono state vietate le visite a tutte le persone presenti nella struttura. Oltre alla prima paziente cingolana positiva al Covid-19, una donna di 59 anni, si aggiunge dunque una seconda donna trasferita ieri all'ospedale di Camerino, adibito a struttura di emergenza dell'Area Vasta 3. A Cingoli ci sarebbero anche altre due persone, una madre e sua figlia, quest'ultima dipendente Asur, positive al Coronavirus; sono in corso accertamenti per chiarire le condizioni delle due donne. A Porto Recanati il 118 è intervenuto nel tardo pomeriggio di ieri per un caso sospetto.

I numeri

La Regione Marche, nella giornata in cui sono saliti a 12 i decessi, ha confermato i 9 casi positivi nel Maceratese di domenica e rimangono invariate anche le persone in isolamento domiciliare che sono 130: di queste 16 sono sintomatiche mentre 21 sono operatori sanitari. Tra i pazienti positivi maceratesi rimangono ricoverati nel reparto di Malattie Infettive di Fermo l'ingegnere 33enne di Reggio Emilia ma residente a Civitanova e l'imprenditore 55enne di Porto Recanati. La 59enne di Cingoli positiva si trova ancora nel nosocomio jesino mentre il dermatologo Sigona è in isolamento domiciliare a casa e sta bene. Positivo anche un dipendente della Elica di Apiro; il 52enne, che sembra non essere in gravi condizioni, è ricoverato all'ospedale di Torrette nel reparto di Malattie Infettive.

I casi

A questi si aggiungono altri quattro casi. Il nuovo di Cingoli, la 89enne ospite della casa di riposo, era arrivata in struttura intorno alle 12 di sabato. Qui, eseguito il tampone, è risultata positiva al Covid-19. Da alcuni giorni alternava stati febbricitanti e le è stata riscontrata subito una polmonite; i familiari che sono entrati in contatto con lei si trovano in isolamento a casa e stanno seguendo tutte le disposizioni dell'Asur. Il Santo Stefano Riabilitazione ha sospeso tutte le attività ambulatoriali dislocate sul territorio regionale fino al 15 marzo. Il Centro di Pesaro e Macerata Feltria rimarranno chiusi fino al 4 aprile. Rimarranno regolarmente funzionanti le attività di diagnostica e delle visite specialistiche erogate presso i poli diagnostici Santo Stefano di Porto Potenza, Civitanova Villa Pini e Macerata Villalba. «Durante questo periodo ha spiegato la direzione - metteremo a punto procedure straordinarie per poter garantire ai nostri pazienti e ai nostri colleghi un servizio il più possibile sicuro. La sicurezza delle cure per noi è un elemento imprescindibile».

Il vertice

A Macerata invece si è tenuto ieri mattina un incontro tra maggioranza e opposizione. Principio di gerarchia rispetto al Governo centrale, necessità di mantenere alta l'attenzione, evitare assembramenti e l'importanza delle misure di sostegno adottate dal Coc al centro della riunione. «Siamo in piena emergenza anche se nel nostro territorio abbiamo una situazione seria ma ancora non gravissima ha commentato il sindaco Romano Carancini -. Per questo bisogna tenere alta la guardia ed evitare che le positività riscontrate più a Nord possano espandersi anche qui da noi».

Alessandra Bastarè

Leonardo Massaccesi

