L'EPIDEMIA

MACERATA «Siamo pronti alla battaglia d'autunno e speriamo che arrivino le dosi di vaccino antinfluenzale per tutti quelli che lo chiederanno; per non creare assembramenti nei nostri studi lavoreremo anche nei fine settimana». A dirlo sono il dottor Bernardo Cannelli, segretario provinciale della Federazione italiana medici di medicina generale, e Francesco Morresi, presidente Snami Macerata.

L'impegno

«Al momento sappiamo che i vaccini sono arrivati e che verso la metà del mese li avremo ma la quantità non credo sarà ottimale considerando l'alto numero di domande da parte dei pazienti ha spiegato il dottor Morresi -. Poi stiamo cercando di capire come farli dato che dobbiamo evitare gli assembramenti nei nostri studi e dato che i tempi saranno più lunghi del normale; con tutta probabilità lavoreremo anche il sabato e la domenica perché il carico di lavoro è superiore alla norma. Non dimentichiamo poi che i medici di famiglia hanno una media di 60 anni e non ci sono nuove leve da inserire». Morresi ha anche sottolineato la «mancanza di camici e di protezioni che speravamo ci sarebbero stati fornito ma non è stato così. Stiamo cercando quindi di reperire noi i dispositivi perché ovviamente prima di tutto c'è la sicurezza e non possiamo rischiare una chiusura degli studi in questo momento così importante». «Siamo pronti sui nastri di partenza e aspettiamo il via per combattere questa battaglia d'autunno ha aggiunto Bernardo Cannelli, segretario provinciale della Fimmg -. Ci aspetta un super lavoro ma ognuno di noi si è attrezzato come meglio ha potuto con l'augurio di avere più vaccini possibili. Lavoreremo anche il sabato e la domenica perché c'è stata una vera e propria impennata di richieste per quest'anno legata all'emergenza sanitaria in atto. Il vaccino è una cosa seria e oltre che preparare il corpo a un eventuale attacco del virus ci dà una mano anche nella diagnostica ha concluso il dottor Cannelli e noi siamo pronti sui nastri di partenza per iniziare la nostra battaglia d'autunno».

Le prenotazioni

Nella regione Marche sono 421mila i vaccini antiinfluenzali prenotati per la stagione invernale con un surplus di richieste del 40% rispetto alle dosi degli scorsi anni. All'Area Vasta 3 verranno destinati circa 79mila vaccini, un numero che sembrerebbe non essere sufficiente per rispondere in modo adeguato all'impennata di richieste verificatasi in questo momento di emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19. Il vaccino è infatti quello antinfluenzale ma molti utenti quest'anno vogliono farlo ritenendolo utile anche in chiave antiCovid. Nel 2019 si era vaccinato il 75% dei marchigiani over 65 e quest'anno la stima sale al 70% considerando anche il fatto che l'età, a seguito della pandemia, è stata abbassata ai 60 anni. Al momento, con le dosi che saranno fornite, si riesce a coprire il 70% della popolazione a rischio e l'obiettivo è di arrivare almeno all'80%. Le dosi di vaccino saranno distribuite tra domani e il 10 di ottobre e quindi si stima che l'avvio della campagna antiinfluenzale possa avvenire intorno al 15 del mese. Nella provincia di Macerata sono cinque i punti di vaccinazione individuati dall'Asur: a Civitanova, a Macerata, a Recanati, a San Severino e a Camerino. Tra le persone che verranno vaccinate prima ci sono gli operatori sanitari, le categorie a rischio e le persone fragili. È fortemente consigliato aderire alla campagna in quanto, come spiegano gli esperti, il vaccino potrebbe fare in modo che il Covid-19, in caso di attacco, trovi un organismo più preparato all'infezione.

Alessandra Bastarè

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA