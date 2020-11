L'EPIDEMIA

MACERATA «Non capiamo perché i medici militari ancora non arrivino. L'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini ci ha assicurato che saranno nelle nostre strutture entro l'inizio della settimana; auspichiamo che sia così». A dirlo è il direttore sanitario dell'Ircer di Macerata, Francesco Prioglio, che è responsabile della casa di riposo di Villa Cozza. Esigenza ribadita anche da alcuni sindaci le cui strutture per anziani sono state teatro di focolai da Covid-19. Nel Maceratese al momento ci sono ospiti contagiati nella casa di riposo di Villa Cozza a Macerata, in quelle di Loro Piceno e Mogliano che sono delocalizzate a Maestà di Urbisaglia , alla Lazzarelli di San Severino e nella casa di riposo Fusco di Civitanova, per un totale di circa 150 anziani positivi. Alcuni ospiti delle case di riposo di Loro Piceno e Mogliano sono stati trasferiti nella Rsa pesarese Galantara. In alcune strutture della provincia sono stati anche registrati dei decessi.

La situazione

«Purtroppo nella casa di riposo abbiamo avuto alcuni lutti ha detto il sindaco di Loro Piceno, Robertino Paoloni -. In questi giorni difficili stiamo dando il massimo e stiamo cercando di garantire il migliore supporto sanitario ai nostri anziani ospiti anche se non è facile perché a volte capita che i medici risultano positivi e mettono quindi a rischio la possibilità di garantire il loro intervento professionale. Lo stesso accade purtroppo anche per gli infermieri e per gli Oss. Ho avuto un incontro con la Pars, che gestisce la nostra struttura, e l'abbiamo ringraziata per il grande lavoro che sta facendo e perché sente davvero i nostri ospiti come dei familiari. La scorsa settimana sarebbero dovuti arrivare i medici militari ma così non è stato ha aggiunto il primo cittadino di Loro Piceno -. Sabato pomeriggio ho avuto una conversazione telefonica con l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, che ringrazio perché ha combattuto molto anche contro varie questioni burocratiche relative all'arrivo del personale dell'Esercito. Mi ha spiegato che i medici militari dovrebbero arrivare entro l'inizio di questa settimana; confidiamo che sia così. Ieri abbiamo anche portato alcuni vestiti ai nostri ospiti che sono ricoverati nella Rsa di Galantara e un nostro ospite che si trovava nella struttura pesarese fortunatamente si è negativizzato ed è potuto tornare in casa di riposo». Proprio nella casa di riposo di Loro Piceno si è registrato un altro decesso: un 69enne con patologie pregresse.

La posizione

Anche il direttore sanitario di Villa Cozza, Francesco Prioglio, si chiede come mai ancora non sia arrivato il supporto del personale militare. «Non abbiamo alcuna novità e non capiamo perché non sono ancora arrivati i medici ha spiegato Prioglio -. Abbiamo sottoposto il nostro personale sanitario che era risultato positivo ai tamponi e lo stesso abbiamo fatto con i negativi per assicurarci che non emergano nuovi contagi. Ci auguriamo che i positivi possano tornare subito al lavoro come confidiamo nell'arrivo, a breve, dei medici militari; ne abbiamo bisogno e sarebbero un supporto davvero utile nel lavoro giornaliero all'interno della struttura».

Le condizioni

Situazione stabile anche alla Lazzarelli di San Severino. «Nella speranza che la situazione rimanga stabile, nonostante nell'ultimo giorno ci sia stato un aumento di positivi, abbiamo chiesto anche noi giorni fa l'invio dei medici militari ha detto il sindaco Rosa Piermattei -. La situazione è abbastanza sotto controllo e fortunatamente i nostri ospiti hanno solo un po' di febbre. Speriamo che arrivi il supporto del personale medico per i nostri infermieri, Oss, medici e Usca che stanno facendo un grandissimo lavoro».

Alessandra Bastarè

