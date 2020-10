L'EPIDEMIA

MACERATA Mascherine dalla mezzanotte tra sabato e domenica obbligatorie su tutto il territorio regionale 24 ore su 24 nei luoghi dove non è possibile evitare assembramenti. Favorevoli i sindaci maceratesi che negli scorsi giorni sono anche intervenuti in prima persona proprio in merito a episodi che evidenziavano la mancanza di buonsenso da parte di alcuni cittadini. Tra gli ultimi casi, in ordine di tempo, quello di Tolentino dove un'attività è stata chiusa e sanzionata in quanto la titolare, che doveva essere in quarantena poiché madre e moglie di due soggetti positivi, aveva pensato bene di andare comunque a lavoro.

Il plauso

«Un'ordinanza, quella del governatore Acquaroli, opportuna; io stesso avevo fatto notare qualche giorno fa che era necessario stringere di nuovo le maglie visto alcuni comportamenti inaccettabili ha detto il sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi -. Chiedo ai cittadini di alzare la guardia perché se vogliamo uscire dal Covid dobbiamo essere tutti più responsabili. Dispiace doverlo dire ma l'unico sistema che sembra funzionare è quello delle sanzioni quindi ben venga l'ordinanza del governatore della nostra Regione. Gli agenti della nostra Polizia locale e i carabinieri sono costantemente impegnati in una campagna di formazione ma purtroppo in alcuni casi abbiamo anche registrato delle reazioni scomposte da chi veniva invitato a indossare la mascherina. Ho informato le nostre forze dell'ordine di procedere nel solco dell'inflessibilità perché non possiamo tornare al lockdown di marzo che rappresenterebbe per tutti la fine».

Il sostegno

Dello stesso parere il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica. «Ieri sera (notte tra sabato e domenica, ndr.) abbiamo vigilato soprattutto le vie del centro e siamo stati supportati anche delle due nuove telecamere installate nei presso di piazza Conchiglia ha detto il primo cittadino della città costiera -. Sin da ieri (sabato, ndr.) comunque ho visto molte più persone con la mascherina e posizioneremo altre telecamere anche in via della Nave dove in questo ultimo periodo abbiamo registrato alcune irregolarità in merito ad assembramenti e al non utilizzo delle mascherine. Stiamo lavorando con la Polizia locale per una maggiore presenza del servizio notturno nei fine settimana. Bene educare e informare le persone ma ci saranno anche le sanzioni per chi non rispetta l'ordinanza che appoggio pienamente dato che è fatta in funzione della limitazione del rischio di contagio». Sulla stessa lunghezza d'onda anche il primo cittadino di Porto Recanati Roberto Mozzicafreddo. «Dobbiamo evitare che il virus si propaghi quindi sono pienamente d'accordo con l'ordinanza del presidente Acquaroli ha detto il sindaco del comune rivierasco -. Fondamentalmente è stato esteso l'orario per tutta la giornata quindi non credo si tratti di uno stravolgimento particolare; sta al buonsenso dei cittadini rispettare le regole dato che dobbiamo evitare che il virus si propaghi». «La nuova ordinanza ci induce a ricordare l'osservanza scrupolosa delle regole di igiene che ci preservano dal contagio: uso di mascherine in tutti i casi in cui non si possono rispettare le distanze fisiche, lavaggio e igienizzazione frequente delle mani, distanziamento fisico ha detto il sindaco di Recanati Antonio Bravi, città al momento Covid free -. Vogliamo in tutti i modi evitare sia di tornare a situazioni di emergenza, sia di dover agire con ordinanze per garantire la sicurezza. La salute di tutti dipende dalla responsabilità di ognuno: impegniamoci ad autoregolarci».

Alessandra Bastarè

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA