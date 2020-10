L'EPIDEMIA

MACERATA Chiusura alle 24 e divieto di consumazione di cibo e bevande sul posto o nelle aree vicine al locale dalle 21 per bar, ristoranti, pub, pasticcerie e gelaterie. È una delle restrizioni decise dal nuovo Dpcm approvato dal presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte nella tarda serata di lunedì. Una notizia che ha creato non poche reazioni per ristoratori e titolari dei locali.

La decisione

«Una decisione che ci mette in difficoltà non tanto per il rispetto delle regole ma per il fatto che poi, tutto il resto, non funziona e quindi credo non ha senso colpire sempre e solo la nostra categoria commenta Aldo Zeppilli, titolare dei tre locali del Centrale in piazza della Libertà a Macerata -. Serve piuttosto un disegno a 360° che abbia una visione ampia e che si preoccupi anche degli assembramenti sugli autobus e di tante altre situazioni. Sembra infatti che il Governo si preoccupi di mettere in atto regole solo per le nostre attività - che si trovano in grande difficoltà - ma non si preoccupa invece di tutto il resto. Le restrizioni per i locali rappresentano inoltre un danno per un'intera catena che parte dal fornitore al quale saranno ordinati meno prodotti fino al dipendente che rischia il licenziamento. Senza considerare il fatto che la gente, viste le limitazioni, rinuncerà proprio ad andare a cena fuori. Diversa invece la questione dei controlli dove si lavora moltissimo, con le forze che ci sono, ma dove credo si debba essere maggiormente repressivi e non multare solo poche persone sulle tante che non rispettano le regole; maggiori sanzioni possono infatti coincidere con più persone che capiscono di aver sbagliato e da lì, rimediano a quanto fatto».

I timori

Della stessa idea Marco Michelini, titolare di Spulla in via Armaroli. «Peggio di così non poteva andare anche perché noi avevamo anche iniziato a lavorare la mattina proprio perché normalmente la nostra attività, prima dell'emergenza, era aperta solo dal pomeriggio spiega -. Sarà poi difficile per noi ristoratori controllare costantemente e mandare via le persone a un determinato orario quindi credo che in molti rinunceranno proprio a uscire e noi ne subiremo le conseguenze». «Ovviamente dispiace perché era sotto l'occhio di tutti che a Macerata, vuoi anche la chiusura delle discoteche, stava tornando una bella situazione relativa alla movida giovanile che, per quanto mi riguarda, è sempre stata comprensiva delle norme anti-contagio spiega Marco Guzzini, titolare del Di Gusto in piazza Cesare Battisti -. Si era creata una situazione piacevole che ha interessato tutti i colleghi. Sapevamo che nel decreto il nostro settore sarebbe stato quello maggiormente monitorato e così è stato; per noi la chiusura a mezzanotte incide poco e comprendiamo che si tratta di un mese. Speriamo che dopo questi trenta giorni la situazione a livello dei contagi torni a un numero che sia sotto controllo. Capisco però che per i bar queste limitazioni possono essere difficili. Speriamo anche che questo mese possa essere un'occasione per cambiare un po' la cultura del divertimento italiana magari anticipando l'orario di uscita sempre in sicurezza e nel rispetto delle norme e permettendo ai giovani di poter tornare a casa prima con la soddisfazione delle famiglie ma anche dei residenti del centro storico dato che negli ultimi periodo si sono verificate situazioni spiacevoli».

Alessandra Bastarè

