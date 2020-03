L'EMERGENZA

RECANATI Uno studente residente a Osimo che frequenta l'Itis Mattei di Recanati non è tornato a scuola dopo la settimana di chiusura e dall'altro ieri si è posto in quarantena precauzionale, in quanto il padre sarebbe risultato positivo al tampone che avrebbe confermato la presenza del Coronavirus ed ora si troverebbe a ricoverato all'ospedale di Ancona.

Le consultazioni

La conferma alla notizia viene dallo stesso dirigente scolastico del Mattei, Giovanni Giri, che lunedì, non appena è stato informato dalla stessa famiglia del ragazzo, si è immediatamente attivato con gli organismi competenti per stabilire il da farsi. «Abbiamo subito avvertito l'autorità sanitaria che non ha ritenuto di dover prendere dei provvedimenti - spiega Giri - tanto che nulla è stato comunicato alla scuola. Noi vogliamo che tutto sia fatto nel rispetto delle regole con l'Asur perché non dobbiamo e neppure intendiamo sottovalutare nulla e tantomeno prendere altri provvedimenti che non ci competono. Allo stesso tempo mi sono sentito con l'Ufficio scolastico regionale e con lo stesso sindaco Bravi, perché sono il primo a voler essere tranquillo per l'intera scuola senza per questo creare alcun allarmismo».

Le reazioni

All'Istituto tecnico Mattei, quindi, la giornata di ieri è scorsa come sempre, senza nessuna variazione. Lo studente, e questa è la cosa più importante, non accusa alcun malessere e quindi il suo autoisolamento è al momento soltanto a scopo precauzionale. Chiaro, però, che la notizia si sia diffusa tra ragazzi, insegnanti e personale scolastico destando preoccupazione. «Inutile nascondere che gli altri studenti della sua classe si siano preoccupati - conferma il dirigente scolastico - ma tutto è rimasto nella normalità. I ragazzi hanno chiesto cosa fare, ne hanno parlato ma senza particolari allarmismi». La mattinata di lezioni si è conclusa quindi regolarmente; poi, nel tardo pomeriggio, la notizia che ha riguardato tutte le scuole, della nuova chiusura decisa dal presidente della Regione, visto l'aumentare dei casi rilevati di Coronavirus.

L'attesa

Inutile dire, però, che del fatto si è parlato a scuola ed anche negli ambienti esterni: ci sarà da attendere per capire se si deciderà di fare il tampone anche al ragazzo e che esito eventualmente avrà. Intanto, ora si trova a casa ma senza sintomi.

