MACERATA Sulla movida molesta si abbatte l'ira del sindaco Romano Carancini. Basta risse, basta eccesso di alcol e giovani ubriachi che danno vita a schiamazzi e sporcizia in centro. La pazienza del primo cittadino è finita. E se una quindicina di giorni fa si era optato per dare ancora fiducia a chi organizza e chi si diverte durante la movida settimanale, alla luce dei gravi fatti accaduti nello scorso weekend stavolta ci sarà il giro di vite. E coinvolgerà tutti. Sia gli esercenti di bar e locali del centro, sia i giovani che hanno approfittato di queste serate per andare ben al di là del divertimento puro.

Stamattina il sindaco Carancini adotterà un'ordinanza molto restrittiva che riguarderà sia i locali (orario e somministrazione) che coloro che sfruttano la movida per dare sfogo agli istinti più pericolosi che mettono a rischio la sicurezza sia di chi vuol divertirsi e stare in compagnia di amici rispettando le regole, che dei residenti. Il segnale che l'amministrazione vuol dare con questa ordinanza che sarà immediatamente operativa è che il centro di Macerata non è zona franca dove tutto è permesso.

«Ho avuto un lungo colloquio col comandante della polizia locale Danilo Doria esordisce il primo cittadino - sulle situazioni che si sono verificate e quindi assumeremo delle decisioni molto stringenti che in queste ore stiamo esaminando. Certo è che saranno più di una quelle inserite nell'ordinanza che verrà emessa e che riguarderà tutte le componenti della movida. Nessuna esclusa. Compreso le stesse attività di somministrazione che operano nelle serate di divertimento in centro. Dobbiamo fermare i comportamenti irresponsabili delle persone che non capiscono quando è il momento di fermarsi rispetto al bere ed interpretano la movida come un luogo dove il bere viene prima dello stare insieme. È necessario abbassare il rischio che possano capitare situazioni spiacevoli come quelle accadute sabato notte». L'amministrazione non aveva preso provvedimenti restrittivi dopo che la movida aveva creato problemi già subito dopo la riapertura post lockdown: ma, di fronte al reiterare e peggiorare di certi atteggiamenti, ora scatta il pugno di ferro. «Noi abbiamo avuto un atteggiamento di grande fiducia spiega Carancini -. Io speravo che la riapertura fosse stata all'insegna del sano divertimento, con il rispetto delle regole, come mascherine e distanziamento sociale. Non credevamo che tutto questo potesse trasformarsi in un momento dedicato solo all'alcol. Visto quello che è successo dovremo prendere delle decisioni che inevitabilmente vedranno anche i locali penalizzati, ma non solo loro: le persone non possono pensare di venire a Macerata per ubriacarsi. È chiaro che il fenomeno riguarda pochi irresponsabili ma poi finisce per danneggiare tutti. Anche chi fa la somministrazione deve essere più attento: ad una certa ora e se si capisce che la persona ha già in corpo tanto alcol non si devono somministrare altri drink. Altrimenti si diventa complici. Non è accettabile: si massimizzano i profitti ma non si è seri con la città».

«Se neanche le misure che adotteremo in questa ordinanza saranno sufficienti - conclude il primo cittadino Romano Carancini - sono pronto a fare anche peggio. Il provvedimento che prenderemo è destinato ad abbassare il rischio che certi fatti si ripetano ancora». Mauro Giustozzi

