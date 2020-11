L'EMERGENZA

MACERATA Intubati, con il casco e in Cpap (sistema di ventilazione respiratoria): altra giornata infernale quella di ieri nei pronto soccorso degli ospedali di Macerata e di Civitanova. Pazienti gravi ammassati in attesa di essere trasferiti in rianimazione o nei reparti più appropriati. Peraltro sta emergendo il confronto con le misure adottate nella prima ondata Covid, quando alcuni ospedali vennero destinati interamente ai contagiati. Ora si registrano situazioni difficili e contagi in reparti che dovrebbero essere blindati; addirittura due i primari che risultano essersi contagiati. Si registrano purtroppo liste di attesa per l'ingresso in rianimazione e situazioni mai viste prima nei nostri territori. All'interno dei pronto soccorso il racconto dei degenti è poco rassicurante. Più di venti pazienti ammassati in pochissime stanze e nei corridoi: intubati, con il casco e non. Poi, ovviamente, c'è tutto il resto in un reparto che almeno ufficialmente è free-Covid. Cioè i pazienti costretti ad andare al pronto soccorso per malori e traumi, i pazienti psichiatrici, quelli che hanno problemi di dipendenza da alcol e droghe.

L'interrogativo

Infine un interrogativo che gira da settimane: ma se il Covid-hospital fa parte del piano regionale delle terapie intensive perché tutti i medici sono dipendenti dell'Area vasta 3, cosa che ha di fatto bloccato l'attività routinaria di alcuni reparti degli ospedali lasciati Covid-free? Sulla questione, e non solo, è intervenuto il sindacato degli infermieri Nursind di Macerata. «La struttura del Covid hospital di Civitanova, non essendo un ospedale, non è autonoma in relazione ai tempi di diagnosi e registra varie problematiche ha detto il segretario provinciale del sindacato Elisabetta Guglielmi -. La promiscuità di personale proveniente da diversi ambiti lavorativi, con competenze professionali diverse, con conoscenze sulle strumentazione e documentazione diversa, crea non poche difficoltà organizzative e gestionali e clinico-assistenziali con pericolose ricadute anche sulle persone ricoverate; tranne per dieci unità infermieristiche, provenienti dalle aziende ospedaliere, la complessa organizzazione è ricaduta tutta sull'Area Vasta 3. Dall'oggi al domani tanti colleghi si sono trovati con le ferie revocate e ordini di servizio per andare a lavorare al Covid hospital di Civitanova prosegue il sindacato -. Crediamo che riattivare i percorsi già strutturati, collaudati e funzionali era la scelta migliorare e il personale formato era pronto nei propri ambienti e soprattutto dentro un ospedale. Si cerca di mantenere tutto negli ospedali, ma con quale personale?. Hanno svuotato la Medicina di Civitanova e presto verrà chiusa la lungodegenza di San Severino denunciano i rappresentanti del Nursind -. Chiediamo con urgenza l'intervento dell'assessore regionale alla sanità per stabilizzare il personale. Chiediamo l'utilizzo delle graduatorie di concorsi per l'immissione in ruolo di modo che questa ulteriore emorragia di professionalità venga evitata e chiediamo risposte tempestive visto che i pronto soccorso sono strapieni e devono affrontare un imbuto per ricoverare i pazienti».

L'attivazione

«A Macerata e Civitanova ci sono pazienti in barella lungo i corridoi anche per diversi giorni con le bombole di ossigeno portatili - prosegue Guglielmi -. Non vorremmo trovarci a decidere chi ricoverare o meno». Attivato intanto il quarto modulo al Covid hospital. Sono 14 i ricoveri in terapia intensiva e 28 quelli in semintensiva nella struttura realizzata da Guido Bertolaso in zona Fiera, nella città rivierasca. Ai 42 pazienti ieri se ne sono aggiunti altri sette. E continuano a crescere i contagi in provincia. Ieri maglia nera per il Maceratese dove il Servizio sanità della Regione Marche ha registrato 115 nuovi casi di positività sui 357 regionali. Sono 4795 (25 in più rispetto al giorno prima) le persone in isolamento domiciliare; 309 presentano sintomi mentre 141 sono operatori sanitari. Piena la palazzina di Malattie Infettive di Macerata (43) mentre di registrano rispettivamente 19 e 15 i ricoveri nei pronto soccorso di Civitanova e Macerata. Buone notizie infine da San Ginesio, dove i contagi in 15 giorni sono diminuiti del 76%, passando da 96 a 23.

Le scuole

Sul fronte delle scuole è risultato positivo un insegnante all'istituto San Giuseppe di Macerata e questa mattina saranno effettuati i tamponi sugli alunni della classe del docente. E a Porto Recanati oggi finisce l'isolamento di una classe ma ne finisce in quarantena un'altra.

Luca Patrassi

Alessandra Bastarè

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA