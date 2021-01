L'EMERGENZA

MACERATA Contributi che non riescono nemmeno a coprire le spese e sui quali si attendono ulteriori decisioni, contenute nel cosiddetto decreto Ristori 5. Il tema dei ristori per i commercianti, diversi per ciascun settore, è caldo da marzo scorso, quando si guardava al futuro con speranza, pensando che la situazione sarebbe stata temporanea. Invece, a distanza di quasi un anno, la situazione non è cambiata e i commercianti arrivano a fatica a fine mese. Difficoltà che per alcuni si accentuano in base al colore della regione, mentre per altri resterebbero invariate a prescindere e non si sa per quanto tempo.

Le difficoltà

Se parliamo del settore ristorazione «il pub è la categoria più penalizzata - commenta Michele Pisicchio, titolare del Green Room di Tolentino -. I ristori sono arrivati: in questa seconda fase noi abbiamo ricevuto 5.000 euro a dicembre e 2.500 a gennaio. Considerando che siamo chiusi dalla metà di ottobre e siamo alla fine di gennaio, sono poco più che 2.000 euro al mese. Cifre che non coprono tutte le spese fisse, ma soprattutto non prevedono nessuna entrata per la famiglia. L'asporto ci fornisce circa il 10% del fatturato precedente. Il pub ha come caratteristica il lavoro nelle ore serali, quindi anche la possibilità di aprire a pranzo occasionalmente per noi non è di sollievo».

La posizione

Della stessa opinione Andrea Ciccioli, del ristorante La Volpe e l'uva di Macerata che ha deciso di tenere chiuso e non occuparsi nemmeno dell'asporto: «L'ultimo asporto è stato fatto il 31 dicembre: - spiega -. Il nostro è un locale dove si viene per trascorrere una serata diversa, fare un paio di asporti a sera non servirebbe a niente. Sono preoccupato per quando si ripartirà a pranzo: abbiamo un locale serale e saremo più penalizzati. Mi auguro che continueranno i ristori». In quanto a quelli ricevuti prosegue: «Un ristoro è arrivato ad aprile ed era valutato in base al mancato ricavo di quel mese dell'anno precedente; i seguenti, di novembre e dicembre, sono stati della stessa cifra. Novembre e dicembre sono i mesi in cui avremmo lavorato di più, invece abbiamo fatturato un terzo dello scorso anno». Difficoltà anche per i bar, come spiega Aldo Zeppilli del Caffè Centrale di Macerata: «Noi speriamo almeno di tornare in zona gialla - commenta -. Non saremmo agevolati nemmeno dal cosiddetto giallo rinforzato perché dovremmo restare chiusi nel weekend. In quanto ai ristori li abbiamo ricevuti a marzo, novembre e gennaio. Tutti in base alla differenza del fatturato di aprile 2019 rispetto ad aprile 2020: il 3,2% del fatturato. Cifre che per noi non sono servite nemmeno a coprire le spese, se si considera che tra tasse e contributi, nel 2020, abbiamo pagato più del doppio di quello che c'è stato dato e solamente l'affitto del locale ammonta a più del 50% di un singolo ristoro. Al momento, poi, non ne sono previsti altri, se non con il decreto Ristori 5, ma finché il Governo continua a litigare non si deciderà nulla di definitivo». Sono ormai ferme da quasi un anno le sale da ballo: «I ristori sono stati pochi - dice Massimiliano Caciorgna del Faro di San Severino -. Noi abbiamo ricevuto a luglio una percentuale sul mancato fatturato e a novembre il 400% di quello che c'era stato dato in estate. Ma abbiamo pagato i contributi due giorni dopo e abbiamo praticamente restituito tutto. Questa è una categoria chiusa da marzo e condannata a restare chiusa almeno un altro anno. Noi, fortunatamente, abbiamo l'albergo che ci permette di lavorare un po', ma gli aiuti previsti per la categoria non riescono a mantenere in vita una attività».

L'attesa

Penalizzate anche le palestre. «Fino a dicembre - dice Gregory Pierantoni dell'Officina di Fidia di Corridonia - , come collaboratori sportivi abbiamo percepito 600 euro a marzo e 800 euro per novembre e dicembre. Ora attendiamo il nuovo decreto che dovrebbe prevedere i ristori fino al 5 marzo, data in cui dovrebbe terminare la chiusura. Per quanto riguarda la struttura abbiamo preso un piccolo rimborso a marzo e un altro in questo secondo lockdown, ma sono piccole cifre che non bastano nemmeno per coprire l'affitto. Su 12 mesi ne siamo stati chiusi 7 e parliamo di una perdita che si aggira intorno al 70% dell'incasso dell'anno precedente».

Giulia Sancricca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA