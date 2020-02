L'effetto telecamere sui rifiuti scovati e multati 348 furbetti

L'AMBIENTE

MACERATA Sono state ben 348 le multe elevate nel 2019 nel territorio comunale per l'abbandono, il mancato rispetto del regolamento e lo smaltimento con un sacchetto non idoneo dei rifiuti. È l'effetto positivo dell'utilizzo delle telecamere per individuare chi conferisce i rifiuti in modo irregolare. L'impiego delle telecamere ha avuto effetto non solo sul numero delle infrazioni rilevate e delle conseguenti sanzioni ma anche sull'individuazione delle zone della città che evidenziano più criticità, agevolando così il lavoro dei futuri ispettori ambientali formati dal Cosmari. Di più lungo respiro invece l'arrivo in città della tariffa puntuale che potrebbe fare capolino solo nel 2021.

Le sanzioni

Sono gli ultimi mesi di lavoro come assessore all'Ambiente per Mario Iesari prima delle elezioni amministrative, momento buono per fare il punto sulla raccolta rifiuti. Il capoluogo rimane attestato sempre attorno al 75% di differenziata. «Diciamo pure che i numeri delle multe a cittadini che conferiscono non regolarmente i rifiuti esordisce l'assessore- sono stabili negli ultimi mesi. Le infrazioni comportano sanzioni che partono da 50 euro ma possono arrivare fino a 500. Ogni mese sono circa 25 le multe elevate per i conferimenti errati, multe che possono arrivare anche fino a 200 o 250 euro, perché solitamente chi non rispetta le norme accumula diverse irregolarità. L'utilizzo dalla fine dello scorso anno delle telecamere mobili posizionate in prossimità dei siti dove avviene maggiormente l'abbandono di rifiuti, sta dando eccellenti risultati. Il sistema ha consentito di individuare, risalendo direttamente al numero di targa del veicolo dal quale vengono scaricati i rifiuti, l'autore dell'irregolarità».

Le telecamere

L'intervento delle spy cam riguarda in particolar modo le aree di confine tra del territorio comunale. Interventi sanzionatori sono avvenuti in contrada Botonto, in località Isola la strada che va verso Montelupone, mentre segnalazioni sono giunte anche sulla strada dei Rotelli che confina con Pollenza, nei pressi della scuola Agraria. «Privilegiamo questi siti ricorda Iesari - perché da una parte queste aree sono quelle che hanno una maggiore quantità di abbandoni di materiali anche ingombranti e in alcuni casi pericolosi che hanno uno smaltimento particolare. Poi anche perché si prestano meglio a chi vuole aggirare le regole del conferimento rifiuti. Questo, però, non vuol dire che i controlli sono attenuati nel centro urbano: qui non si verificano fenomeni di questo genere, le irregolarità che più si riscontrano sono legate al rispetto delle regole per il conferimento dei rifiuti».

Le zone critiche

Sotto questo aspetto le segnalazioni che giungono sono a macchia di leopardo. Si va da via Ercolani, dove pochi giorni fa sono stati abbandonati rifiuti attorno ai cassonetti, a via Severini, via Pace, borgo San Giuliano per arrivare anche in zone dove ci sono molte attività commerciali, corso Cairoli o corso Cavour, nelle quali la differenziata non sempre viene conferita correttamente. «Gli esercenti delle attività nelle vie commerciali ricorda l'assessore comunale- talvolta hanno difficoltà nel differenziare alcuni imballaggi che producono e questo lo vediamo in diverse zone di Macerata. Per quanto riguarda la città si registra che in una zona si registri una certa criticità, magari per una settimana, e appena risolta ne spunti un'altra magari in una zona opposta. Una situazione che però teniamo sempre sotto controllo intervenendo spesso su segnalazione degli stessi cittadini. In centro storico, poi, la situazione è diversa anche dagli altri quartieri per le modalità differenti di raccolta dei rifiuti. Ma la differenza maggiore la si nota tra quando ci sono gli studenti universitari e quando invece sono fuori città. Studenti che hanno orari particolari e vivono la città in un certo modo che non sempre si combina con le scadenze della raccolta porta a porta. Ma complessivamente mi pare di poter dire che il quadro è positivo».

Gli ispettori

Per i primi sei mesi del 2020 il percorso è già tracciato e non ci saranno stravolgimenti particolari all'attuale assetto consolidato. «Il prossimo step sarà la tariffa puntuale ma di questo si occuperà la nuova amministrazione afferma Iesari-: un obiettivo che toccherà Macerata credo non prima del 2021 o 2022. Invece si sta valutando, assieme al Cosmari, come impiegare i nuovi ispettori ambientali formati dalla società. Abbiamo chiesto informazioni e, se ci sarà il tempo, vedremo se riusciremo, una volta avuti tutti gli elementi necessari, a deliberare l'utilizzo anche di questo strumento per limitare i conferimenti irregolari dei rifiuti».

Mauro Giustozzi

