© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EDILIZIACIVITANOVA Prima campanella per oltre 6.600 studenti civitanovesi. Dato in linea con quello dello scorso anno, con leggere variazioni negative per quanto riguarda le scuole dell'obbligo: diminuiscono i bambini della scuola dell'infanzia, da 989 a 960; in calo anche gli iscritti della scuola primaria che da 2.028 diventano 2.014. Identico, invece, il dato fornito dall'ufficio stampa per quanto riguarda gli alunni della secondaria di primo grado: sia l'anno scorso che quest'anno sono 1.202. Supera quota 2.400, invece, le iscrizioni...