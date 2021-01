L'ECONOMIA

MACERATA L'allarme è già scoccato sul finire del 2020 ma l'anno appena iniziato rischia di aumentare il numero di imprese del commercio e dell'artigianato costrette ad arrendersi alla crisi economica causata dal Covid 19. Chiusure di negozi, taglio del personale, con l'espulsione dal mondo del lavoro di migliaia di dipendenti, soprattutto se verrà confermato dal governo lo sblocco dei licenziamenti a marzo. Per frenare la valanga che rischia di abbattersi su commercio e artigianato locale le associazioni di categoria individuano nel vaccino e nei ristori le armi per intervenire.

La posizione

«La speranza di interrompere questa situazione che sta danneggiando il comparto del commercio è il vaccino afferma Massimiliano Polacco, direttore di Confcommercio Marche Centrali-. Bisogna spingere su una campagna di vaccinazione intensa che consenta di tirar fuori il Paese da questa situazione pesante. Con la popolazione vaccinata si potranno riaprire tutte le imprese e si potrà tornare a lavorare. È l'unica soluzione ma non bisogna perdere tempo: vaccinare prima le fasce deboli dei cittadini e farlo in tempi rapidissimi. La situazione è grave per il nostro settore. Già le aziende hanno scaricato il personale a ottobre nella parte che riguarda i contratti a termine che non sono stati rinnovati. Diecimila contratti in quel periodo non sono stati confermati nelle Marche. Se guardiamo il dato annuale la situazione è ancora più allarmante: parliamo di 50 mila contratti a tempo determinato e stagionali persi nel terziario marchigiano di cui ben 35 mila nel settore ristoranti, bar e alberghi. Nel momento in cui si potrà licenziare la situazione peggiorerà, anche se aver scaricato tutto questo personale già dimostra la grave crisi che si vive. Del resto negli alberghi, anche se aperti, non ci va nessuno mentre i ristoranti sono chiusi o aperti solo a pranzo per cui la non conferma di questi contratti ne è la conseguenza».

L'impegno

All'unisono sul vaccino da fare presto e prima agli anziani si schiera la Confartigianato Macerata-Ascoli-Fermo attraverso il suo segretario Giorgio Menichelli. «Ma la campagna vaccinale deve essere il più veloce possibile sottolinea - non possiamo ipotizzare 300 giorni per vaccinare metà della popolazione. Mettiamo in campo tutto l'apparto sanitario possibile ma dimezziamo questi tempi in almeno 180 giorni per coprire metà degli italiani. Poi basta alle colorazioni delle Regioni: caliamo queste differenze in ambito locale, circoscrivere il monitoraggio ai territori provinciali e la classificazione relativa, rispetto alle altre delle Marche. Fare l'elenco di chi è in difficoltà è facilissimo: si va dal turismo ad alberghi, bar e ristoratori, il trasporto persone, il tempo libero, gli ambulanti ed il settore moda, il mondo degli eventi dalle cerimonie ai congressi che si trascinano dietro un indotto inimmaginabile. In generale un crollo dei fatturati che ha visto tutte le attività legate al consumatore finale andare in grave crisi». La Cna chiede che non venga meno il sostegno economico alle attività danneggiate dal Covid 19, con il proseguimento dei ristori anche nell'anno appena iniziato. «È indispensabile che nel 2021 non vengano a mancare quegli aiuti destinati alle imprese che sono chiuse o pesantemente danneggiate a causa del Coronavirus ribadisce il presidente Giorgio Ligliani - e che ci siano provvedimenti contro i licenziamenti perché lo sblocco previsto a marzo rischia di diventare un dramma nel dramma che già vivono moltissimi lavoratori. A creare più confusione c'è ora anche la crisi politica nazionale, un atto incomprensibile in un momento come questo».

Mauro Giustozzi

