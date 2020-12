L'ECONOMIA

MACERATA Incapacità di programmare, navigare a vista, lasciare nell'incertezza un'intera filiera produttiva: sono queste le accuse che arrivano dal mondo della ristorazione e dell'accoglienza dopo la decisione del governo di istituire una zona rossa nazionale nei festivi e prefestivi nel periodo di Natale. Accuse che arrivano anche dall'abbigliamento che ha una possibilità di apertura maggiore ma non si sa per chi se poi la gente è invitata a rimanere a casa. Solo asporto e consegne a domicilio possibili nei festivi e prefestivi, quello che il governo ha sempre detto di voler evitare. Ma anche per il delivery stanno piovendo disdette.

Le prenotazioni

«Avevo diverse prenotazioni per il pranzo di Natale dice Andrea Ciccioli de La volpe e l'uva, ristorante di Macerata di conseguenza avevo organizzato le forniture. Alcune si sono trasformate in pranzi di asporto per famiglie, fortunatamente. Lavorare in questo settore è diventato un terno al lotto. Almeno lo avessero detto prima, uno poteva organizzarsi diversamente. Ci è stato tolto il periodo migliore dell'anno, come categoria siamo stati presi di mira, quasi fosse tutta colpa nostra. Speriamo di poterci riprendere ma della prossima estate non vedo grossi spiragli».

Le critiche

Ancora più dure le parole di Aldo Zeppilli, titolare di Centrale.Eat nel cuore del capoluogo. «Siamo arrivati al 18 di dicembre e ancora non si sapeva se e come si poteva lavorare nelle festività natalizie. Questo governo avvilisce il nostro lavoro, prende in giro l'imprenditoria. Non contesto la chiusura in sé, se è l'unica cosa da fare per bloccare la pandemia, si faccia. Ma questa cosa doveva essere decisa mesi fa. Era necessario un monitoraggio capillare per avere dati oggettivi: laddove aumenta il contagio, si adottano misure più restrittive, se diminuisce si allenta. Invece non ci si capisce niente con colori che cambiano non si sa in base a che cosa. E poi si arriva alla decisione di fare di tutta Italia zona rossa nei festivi e prefestivi. Manca completamente la programmazione. Se avessi gestito così la mia attività, avrei chiuso anni fa». Paolo Bedetta fondatore della catena Primo Piatto, 6 ristoranti, uno a Macerata e due a Civitanova, vede il suo futuro all'estero. «Ho già avviato contatti per tre ristoranti in Olanda e uno in Polonia dice il prossimo anno dovrei aprire un Primo Piatto ad Ancona e uno a Perugia nel 2022. Ma ho in mente di lasciare l'Italia. Questo paese non merita imprenditori come me. Non merita imprenditori seri. Quest'anno è stato un bagno di sangue. Per contrastare la pandemia serviva programmazione. Non c'è mai stata. Anche in Francia, Germania e Olanda hanno chiuso bar e ristoranti. Ma per periodi determinati, anticipati per tempo e con contributi dal 90 al 75% del fatturato. Ci sentiamo umiliati».

La chiusura

Il Vintage Cafè di Vicolo Marte a Civitanova è praticamente chiuso da ottobre. «Faccio un po' di asporto il fine settimana ma giusto per avere un rapporto con i clienti afferma speravo di poter lavorare durante le feste per ammortizzare le perdite. Niente da fare. È arrivata la mazzata finale. Eppure abbiamo dimostrato che, rispettando rigidamente protocollo e regole, anche noi possiamo lavorare senza creare focolai». Sul lungomare centro c'è Mylea, sushi bar apprezzatissimo. «Per 10 anni ho fatto nascere, nutrito e coccolato questo ristorante dice poi, già in primavera, ci siamo dovuto adattare al cambiamento, reinventandoci attività da delivery. Facciamo street food giapponese, il cibo si presta a questa modalità. Abbiamo tenuto i tre dipendenti e siamo andati avanti. Però chi ci governa deve avere le idee chiare. Quello che odio è il navigare a vista, non me lo posso permettere nel mio lavoro. E invece i decisori lo fanno. Ho già avuto diverse disdette per la cena di capodanno. Vedo tanta improvvisazione in chi deve decidere».

La disperazione

Per il settore abbigliamento parla Debora Pennesi presidente di Centriamo Civitanova. «Siamo nella disperazione più totale. Negli ultimi giorni l'attività sembrava essersi ripresa un po': i regali di Natale, il vestitino nuovo. Non appena è circolata l'ipotesi della zona rossa, tutto si è fermato di nuovo. Possiamo rimanere aperti nei giorni arancioni. Ma aperti per chi? Chi compra abiti nuovi se non può uscire di casa?».

Emanuele Pagnanini

