MACERATA Da domani cambia il colore delle Marche, da arancione a giallo, ma quello che è nero è l'umore dei ristoratori, alle prese con improvvisi apri e chiudi che mettono a dura prova la capacità di pianificare ed organizzare l'acquisto delle materie prime e il lavoro dei dipendenti. C'è chi tira avanti e si adegua e chi, invece, resterà con le saracinesche abbassate e i fornelli spenti fino a che la situazione, nel bene o nel male, non sarà più chiara, una volta per tutte. Le indiscrezioni uscite ieri sul prossimo Dpcm, quello che sarà in vigore al 16 gennaio, non sono affatto positive per la categoria.

L'ipotesi

L'ipotesi è che anche le regioni gialle siano arancioni nei weekend. Il che vuol dire ristoranti e bar chiusi, con possibilità solo di delivery o asporto. Senza considerare poi che i contagi nelle Marche galoppano e il rischio di scivolare in zona arancione anche nei feriali sarà comunque alto. C'è dunque davvero grande incertezza sul da farsi. Uno stato d'animo che accomuna tutti i ristoratori, dalla costa all'entroterra, e rende impensabile riuscire a gestire il ristorante. «Come si fa ad organizzare un evento se da un giorno all'altro cambiano colore? - si chiede Rossano Orso, proprietario della storica struttura che ospita in contrada Foca Asola, a Civitanova, banchetti, matrimoni ed eventi dal 1977 Io non faccio ristorazione giornaliera e l'idea è che anche questo 2021 sia da dimenticare per noi. Ci stanno distruggendo, non so come faremo ad andare avanti così. I ristori promessi a dicembre non si vedono e per mandare avanti la struttura bisogna per forza attingere dal proprio portafoglio. Tra l'altro, la mia non è una struttura nata per fare servizio di asporto».

L'incertezza

«Si vive nell'incertezza dice Gabriele Liberti, proprietario dell'agriturismo Roccamaia a Pievebovigliana che nei giorni di giallo ha deciso comunque, almeno per ora, che sarà aperto, anche per dare un servizio Ma non si può lavorare aspettando che arrivi il sabato per vedere cosa fare la domenica e il lunedì. Questi due giorni gialli si è lavoricchiato, ma la gente non è organizzata neppure per uscire. Si vive così, alla giornata. Per le festività di Natale ci hanno chiesto sacrifici e noi, per il bene della salute che viene prima di tutto, li abbiamo fatti. Ma non mi pare che la situazione contagi sia migliorata perché noi siamo stati chiusi». Definisce caotica la situazione Luisa Baiocco del ristorante Lulù, sul lungomare civitanovese. «Non ci fanno capire niente dice ed il rischio è che tante cose vadano sprecate e i nostri ragazzi debbano restare a casa. Non ci sono parole per descrivere le situazione di incertezza psicologica che stiamo vivendo. Con l'asporto lavoriamo, ma non c'è guadagno. È, più che altro, sopravvivenza. E per un ristoratore non è, comunque, la stessa cosa preparare un piatto per il ristorante e uno per l'asporto. Non è appagante. Serve solo per andare avanti e riuscire a pagare le spese».

La situazione

«Ci troviamo a gestire una situazione davvero molto complessa dice Andrea Cresci della catena Synbiofood sia per quello che riguarda l'acquisto della materia prima che la pianificazione del lavoro dei nostri dipendenti. Tra l'altro, essendo la nostra una catena, lavoriamo con realtà diverse tra di loro. Escono decreti oggi per domani. Non si riesce, in questo modo, a vedere al di là di qualche giorno. La ristorazione è in difficoltà. E per un datore di lavoro è anche complicato riuscire a giustificare periodi così lunghi di cassa integrazione per i propri dipendenti. Di loro non ne parla mai nessuno. Senza contare, poi, che si fermano i ristoranti ma non si fermano le spese. Ristorante chiuso, spese aperte, dunque».

I dubbi

«Questi due giorni ho preferito non aprire per niente conclude Andrea Ciccioli, proprietario de La Volpe e l'Uva, a Macerata C'è tanta incertezza e, almeno per il momento, preferisco aspettare direttamente la settimana prossima. Il problema è questo, noi per riaprire abbiamo bisogno di punti fermi. Così non ci danno modo di programmare, con questi balzelli apri e chiudi. Sull'asporto puntiamo poco e, allora, per il momento aspetto».

Chiara Marinelli

