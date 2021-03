L'ECONOMIA

MACERATA Consumi bloccati uguale produzione ferma. Il digitale non compensa le perdite e la speranza si chiama vaccino. Oggi la situazione è identica a quella di un anno fa, con i calzaturieri che pensavano di poter uscire dalla pandemia col Micam di settembre. La differenza è che siamo a tre stagioni perse e la quarta, quella dell'invernale 2021-2022, già compromessa. Ma ora c'è un vaccino a cui riporre le speranze.

«Il primo semestre di quest'anno lo considero perso e lo aggiungo al calo delle vendite del 45% registrato l'anno scorso», esordisce Roby Spernanzoni, Ceo del calzaturificio Spernanzoni di Morrovalle.

Le strategie

«Le fiere digitali hanno contribuito poco e siamo andati avanti inviando ai clienti le foto delle scarpe. Non abbiamo acquisito nessun cliente nuovo. I negozi che abbiamo a Roma e Milano hanno incassato la metà del 2019 e l'e-commerce a gestione diretta, sul quale abbiamo fatto qualche investimento, ha perso il 10-15% e ora è il primo canale di vendita». Una situazione che è stata arginata con la richiesta di cassa integrazione e con tagli ai costi spiega lo stesso imprenditore. I negozi, compresi i suoi, hanno scarpe in stock in quanto hanno venduto poco e per questo gli ordini arrivano col contagocce, frenando la produzione. «Abbiamo un approccio difensivo alla situazione. Preferisco conservare le risorse per tirale fuori al momento della ripartenza» precisa Spernanzoni che confida in vaccinazioni rapidi in tutto il mondo. «Questa è la speranza. Così come spero possano riprendere i voli per poter ristabilire la situazione che c'era prima, altrimenti senza turisti e con lo smart working le città sono deserte».

I sostegni

Per Alessandro Migliore, responsabile Federmoda Cna Macerata e Fermo le aziende del settore navigano a vista. «La proroga del blocco dei licenziamenti e delle scadenze delle rate di prestiti e mutui sta allungando la vita delle imprese in attesa di una ripresa. Investire nel digitale è necessario, ma i risultati non arrivano subito e soprattutto non compensano le perdite» afferma il dirigente Cna, secondo cui i fondi europei dovrebbero essere impiegati per compensare il divario digitale delle aziende, ridurre le tasse per agevolare il rientro delle produzioni asiatiche in Italia (reshoring) e incentivare gli acquisti made in Italy. Insomma, la via principale indicata è il ripristino delle condizioni che consentano alle imprese non solo di recuperare il perduto ma di acquisire competitività nel momento della ripresa.

La ricetta

Filiera corta, sostenibilità, biodegradabilità, versatilità aziendale sono le parole chiave per il futuro della calzatura secondo Gabriele Capezzani di Deni Calzature a Montecosaro, azienda con 24 dipendenti che produce sia conto terzi e sia per il marchio Mattia Capezzani (Mattia, Alessio e Lorenzo sono i figli di Gabriele. I primi due lavorano nel calzaturificio). «Il 2020? È stato un anno duro, complice anche la richiesta di riduzione dei prezzi da parte delle griffe». Nonostante il difficile periodo, l'imprenditore di Montecosaro, 71 anni, non perde la fiducia e l'ottimismo, sentimenti a cui ogni imprenditore sembra condannato per resistere e ripartire: «La calzatura avrà un futuro e sarà molto positivo ma dovremo essere preparati mentalmente per puntare su produzioni di nicchia. Tra qualche anno il prodotto sostenibile sarà la normalità e si andrà verso una calzatura biodegradabile. Se in passato vedevamo la luce da un portone spalancato, dovremo essere bravi a sfruttare quel filo di luce che esce da un pertugio».

La flessibilità

Per Capezzani il settore deve cercare nuove strade e andranno avanti quelle che egli definisce le aziende-camaleonte, vale a dire quelle in grado di cambiare in modo molto rapido in base alle richieste del mercato, anche in fatto di produzione. Insomma, flessibilità, ma anche capacità di intuire la direzione che il mercato prende. «L'azienda deve essere polivalente, deve saper produrre scarpe da donna e da uomo e cambiare in poco tempo per sfruttare le opportunità che si presentano».

Massimiliano Viti

