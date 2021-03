L'ECONOMIA

MACERATA A un anno dal lockdown l'emergenza covid ha falcidiato fatturato ed economia di tanti settori che vivono tuttora nell'incertezza del presente e dell'immediato futuro. Fare l'elenco di chi è in difficoltà è facile: si va dalla manifattura al turismo, alberghi, bar e ristoratori, il trasporto persone, il tempo libero, gli ambulanti ed il settore moda, il mondo del benessere e degli eventi, dalle cerimonie ai congressi che si trascinano dietro un indotto inimmaginabile che in molti casi è fermo da un anno. In questi ultimi casi il fatturato si è praticamente azzerato, ma per molti altri settori il calo ha toccato fino al 50% in meno rispetto agli incassi del 2019.

«Un anno fa di questi tempi eravamo in lockdown e adesso con questi continui cambi di colorazioni, con la zona rossa, la situazione non è certo migliorata afferma Pacifico Berrè di Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli e Fermo - al punto che, a fronte di perdite economiche enormi in quasi tutti i comparti produttivi, sarebbe auspicabile prendere una decisione netta. Dobbiamo stare chiusi due mesi, facciamolo, vacciniamo la popolazione e poi finalmente si riparte. Questo apri e chiudi a singhiozzo non è la soluzione. Del resto i numeri sono eloquenti. Il 15,7% delle pmi nel 2020 ha registrato un calo di fatturato superiore al 50% e questo trend viene confermato nel trimestre dicembre 2020-febbraio 2021 rispetto a dicembre 2019-febbraio 2020. Lo scorso anno il volume dalla produzione manifatturiera ha ceduto dell'11,7%: molto colpito della pandemia il settore della moda, che segna un diminuzione del 28% del volume di attività con un calo del fatturato del 21,2%. Seguono a distanza, con flessioni più ampie della media, i mezzi di trasporto col -17,5%, i macchinari ed apparecchiature -14,6% e la metallurgia e prodotti in metallo -12,8%. La crisi del turismo ha determinato un crollo del 42,5% del fatturato dei servizi di alloggio e di ristorazione, a cui si associano la caduta del 76,3% dei ricavi delle agenzie di viaggio e tour operator».

I pochi segnali positivi arrivano dal comparto edile che, nel maceratese, può contare sul fattore ricostruzione post sisma che offre possibilità di ripresa di un'intera filiera. «I Dpcm per fortuna non hanno chiuso i cantieri sottolinea Berrè- e il lavoro del nuovo commissario Legnini ha dato un grande impulso al settore che è in controtendenza rispetto alle altre attività. Costruzioni che possono sfruttare anche il superbonus del 110% che però necessita di una forte semplificazione per poter partire. Dico solo che a Confartigianato sono giunte oltre 250 domande per il superbonus ma nessuna pratica è partita per questioni burocratiche. Edilizia che è un'isola felice mentre anche i saldi hanno registrato un -6,7% rispetto al gennaio 2020, con la riduzione di oltre un terzo delle vendite per calzature e articoli in cuoio (-36,4%) e abbigliamento (-33%)».

Da parte sua la Cna pone l'attenzione su settori che stanno ancora pagando un crollo verticale del fatturato ed una ripresa che non si sa quando potrà arrivare. «Se prendiamo in considerazione la riduzione del volume di affari, il settore del wedding è senza dubbio quello che ha lavorato meno con cali prossimi al 100%. afferma Leonardo Virgili della Cna -. All'interno dei settori vi sono comunque situazioni eterogenee e non è detto quindi che tutte le imprese ricomprese nella filiera delle cerimonie siano ferme come non tutte le imprese dell'edilizia abbiano fatto affari. La situazione cambia un po' infatti tra fiorai, fotografi e chi confeziona abiti maschili rispetto a chi fa abiti da sposa che ha visto i propri incassi calare fino allo zero. Il commercio è comunque il settore che ha registrato più chiusure: quasi una su quattro è stata costretta a chiudere nel 2020 (22,3%). Le costruzioni sono invece il settore che ha visto la maggior parte di nuove partite iva (11,8%). Complessivamente le imprese attive in provincia di Macerata sono passate da 34.339 del dicembre 2019 alle 34.016 di fine 2020 per scendere ulteriormente, dal 1° gennaio di quest'anno al 28 febbraio, fino a 33.720». Nella nostra provincia il peggior saldo tra imprese cessate e imprese nate è nel comparto agricolo con ben 248 imprese in meno (-3,3%). Segue il commercio con 185 imprese in meno (-2,4%) e il manifatturiero con meno 91 imprese (-2,2%)».

