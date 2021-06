L'Av3 noleggia nuove auto Investimento da 800mila euro

MACERATA Un po' più di ottocentomila euro per la gestione del parco auto in noleggio dell'Area Vasta 3 dell'Asur per i prossimi sei anni, Contratto quadro, procedura attivata e chiusa con Consip ed affidamento delle richieste all'azienda che ha fatto la migliore offerta sui vari lotti. Ora la direttrice generale dell'Av3 Daniela Corsi ha firmato la determina con l'indicazione delle auto necessarie allo svolgimento delle attività nelle varie zone dell'Area Vasta, Civitanova, Macerata e Camerino. Le auto che saranno messe nella disponibilità dell'Av3 sono 57 Panda Hibrid (canone mensile di 108 euro più Iva), 3 Jeep Renegade 4x4 (207 euro), 1 Fiorino cargo (183 euro), 11 Ford Focus Hibrid ( 174 euro) e cinque Renault Clio (123 euro). Il ricorso alla piattaforma Consip.

Il costo dell'operazione è simile al precedente nonostante l'aumento del numero di auto. Le motivazioni della scelta: «Lo stato di usura dei veicoli in proprietà - si legge nell'atto Asur - comporta il frequente ricorso ad interventi di manutenzione; la vetustà incide sui consumi di carburante considerato che tali automezzi sono privi di motorizzazioni green e/o ad alimentazione alternativa che comporta conseguentemente la mancata rispondenza alla normativa in materia di emissioni di CO2. La dismissione dei veicoli di proprietà determinerà la cessazione dei costi sostenuti per le polizze di assicurazione e per i bolli, inoltre potranno prevedersi degli introiti a seguito della loro messa in vendita. I costi discendenti dal noleggio dei nuovi veicoli che andranno a sostituire quelli di proprietà compenseranno i costi cessanti determinati dagli oneri di manutenzione e riparazione, dall'acquisto di pneumatici, da quelli di bollo ed assicurazione ed, in parte dal minor costo per la fornitura di carburante, considerate le nuove motorizzazioni Hybrid. Tali motivazioni si sommano a quella di garantire la disponibilità di mezzi pienamente funzionali tali da non compromettere la sicurezza degli operatori che li utilizzano».

