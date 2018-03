L'attacco di Salvini al sindaco Carancini: «Non ha capito nulla»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICAMACERATA «La Lega sguazza nelle paure, dice il sindaco Pd di Macerata. Non hanno capito niente. Hanno fatto entrare in Italia centinaia di migliaia di immigrati, che spesso spacciano e rubano, e ancora parlano? Milioni di italiani hanno scelto la Lega proprio per eliminare i motivi di queste paure. Sbaglio?». È un attacco frontale quello che Matteo Salvini, leader della Lega e possibile presidente del Consiglio, scaglia contro il primo cittadino di Macerata, Romano Carancini. Un tweet scritto da Salvini poco dopo le 10 di ieri...