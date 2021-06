L'ASSESSORE RENNA: «PREVISTI INCONTRI CON I FEDELI DOPO LE MESSE»

LA PREVENZIONE

MACERATA Puntare sulla tecnologia ma anche sulla collaborazione dei cittadini con le forze dell'ordine. Questi i punti fermi della politica sulla sicurezza in città su cui lavora l'assessore delegato Paolo Renna. Il Controllo del vicinato ha avuto uno stop con la precedente amministrazione e verrà rilanciato nel 2022 mentre con l'arrivo dell'estate e la ripresa a tutto tondo dell'attività sociale, e quindi anche dei rischi connessi soprattutto per la popolazione più anziana soggetta a truffe e raggiri, sono previsti incontri con le forze dell'ordine nelle parrocchie subito dopo le messe.

La richiesta

«È stata una mia richiesta esplicita fatta al tavolo del Cosp in prefettura sottolinea l'assessore Renna - quella di fare formazione con le forze dell'ordine, e devo ringraziare anche la Curia per la sensibilità mostrata. Sono in programma incontri anti-raggiri che si svolgeranno dopo le messe, perché una nostra preoccupazione è quella degli anziani che, nella stagione estiva, rimangono soli a casa e sono l'anello debole che viene colpito dai truffatori. Come amministrazione abbiamo perorato questa iniziativa che vedrà le forze dell'ordine avere a disposizione al termine delle messe una decina di minuti per indicare agli anziani una sorta di decalogo cui attenersi per evitare di incappare in truffe e le norme comportamentali da seguire, su tutte quella di chiamare il 112 in casi sospetti. Per quanto concerne invece il Controllo del vicinato lo vogliamo fare il prima possibile ma, causa restrizioni Covid, le assemblee pubbliche nei quartieri non si possono organizzare e dubito che si riesca quest'anno a far partire questo progetto che resta un punto fermo della nostra amministrazione. È più logico pensare a strutturarlo nel 2022».

La manutenzione

Il Comune ha anche provveduto ad una manutenzione più stringente delle aree verdi e dei parchi, cosa che certamente contribuisce a favorire la percezione di sicurezza. Così come tanta attenzione viene data al controllo delle residenze che ha portato già dei risultati scoprendo situazioni irregolari il cui primo input è giunto dagli stessi cittadini. «Contiamo moltissimo sulla collaborazione dei maceratesi ribadisce l'assessore Renna - e proprio da alcune segnalazioni che sono giunte alla polizia locale siamo riusciti a scoprire la presenza di persone in sovrannumero rispetto ai residenti dichiarati in case o appartamenti della città. Molto spesso questi interventi nascono da denunce fatte dai cittadini di movimenti sospetti o abbandono di rifiuti: grazie alla sinergia tra polizia di Stato e vigili urbani si è riusciti ad intervenire scoprendo situazioni di irregolarità abitativa sul nostro territorio».

L'obiettivo

Altro aspetto su cui punta Renna è quello della videosorveglianza, sia delle arterie principali di entrata e uscita dal capoluogo che di quelle zone che vengono considerate più a rischio e che quindi necessitano di una presenza dell'occhio elettronico delle telecamere. «Sotto questo aspetto siamo molto avanti ribadisce Renna-. Siamo all'avanguardia nelle Marche per il collegamento con il Sistema centralizzato nazionale transiti, volto a fare confluire tutti i transiti rilevati da telecamera di lettura targhe verso il centro di elaborazione di Napoli. Questo consente di intercettare subito e segnalare a livello nazionale le auto sospette di passaggio in città. Poi l'obiettivo nei prossimi mesi è quello di aumentare la presenza sul territorio delle telecamere ambientali ad altissima risoluzione, tipo quella che è stata installata al monumento alla Resistenza vicino a piazza Pizzarello. Quel tipo di sorveglianza ci consente di fare delle pattuglie virtuali con il controllo da remoto e poi intervenire con la pattuglia fisica solo nei casi in cui è necessario. Per quanto riguarda la polizia locale abbiamo fatto il concorso per tre nuovi ufficiali che presto verranno presentati e puntiamo sull'ammodernamento del parco mezzi, con due nuove auto che arriveranno entro l'anno».

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA