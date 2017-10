L'assessore Monteverde ha illustrato i contenuti spiegando i rapporti con il territorio e i beni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL PROGETTO MACERATA Un progetto che, complessivamente, vale 6milioni di euro, ma che, in caso di successo, porterà a un incremento di 28milioni di euro come effetto economico generato dalle attività culturali, pari a 50 imprese e 150 occupati in più. Sono questi i numeri di Macerata ESTroversa 2020, il dossier per la candidatura di Macerata a Capitale italiana della cultura 2020. Progetto presentato ieri al teatro Lauro Rossi alla presenza di autorità, i rettori di Unimc e Unicam, Francesco Adornato e Flavio Corradini, la presidente della...