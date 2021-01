L'ASSESSORE LAVIANO: «MOLTI MACERATESI COSÌ TORNANO A VIVERE LA CITTÀ»

LA VIABILITÀ

MACERATA Centro storico aperto alle auto fino al 30 aprile. In seguito alla decisione del Governo di prorogare lo stato di emergenza fino a quella data e in vista della scadenza, inizialmente fissata al 31 gennaio, dell'ordinanza per la regolamentazione della Ztl in centro storico, il Comune di Macerata ha deciso, a sua volta, di prorogare la revisione della zona a traffico limitato in centro storico (entrata in vigore lo scorso novembre) fino al termine dello stato di emergenza (30 aprile compreso, appunto).

La sosta

In piazza della Libertà rimarranno i ventuno spazi per la sosta regolamentati a disco orario per un massimo di 60 minuti (il disco orario sarà valido dalle 7.30 alle 23) in modo da favorire la rotazione del parcheggio. «Con la proroga dello stato di emergenza da parte del Governo e conseguentemente alla difficile situazione economica abbiamo deciso di prolungare l'apertura della Ztl in centro e mantenere i ventuno stalli di sosta con disco orario in piazza della Libertà ha detto il sindaco Sandro Parcaroli -. Un segnale che abbiamo voluto dare per continuare a supportare il commercio e agevolare l'accesso e la permanenza in centro storico dei cittadini».

Il lavoro

«La Polizia locale, alla quale va il ringraziamento per il grande lavoro di collaborazione, continuerà a vigilare affinché i parcheggi riservati ai residenti non vengano utilizzati impropriamente da chi non ne ha diritto» ha aggiunto l'assessore alla Polizia locale Paolo Renna. «Molti commercianti ma anche moltissimi cittadini hanno apprezzato e valutato positivamente l'apertura della Ztl così come il parcheggio di 30 minuti in corso Cairoli e corso Cavour che rimarrà, al momento, fino al 28 febbraio ha aggiunto l'assessore alle attività produttive Laura Laviano -. Misure che si sono prefissate come obiettivo quello di dare un sostegno a chi lavora nel centro e al contempo hanno permesso anche a molti maceratesi di tornare a vivere la città».

I provvedimenti

Nello specifico i provvedimenti prorogati sono il disco verde all'accesso in centro con l'auto da via Don Minzoni il lunedì, il martedì, il giovedì, il venerdì, il sabato, la domenica e i festivi dalle 6 alle 24 e quindi la Ztl resta attiva dalla mezzanotte alle ore 6. Il mercoledì, apertura con orario 15 24 e quindi Ztl attiva dalla mezzanotte alle ore 15. Per quanto riguarda l'accesso di via Mozzi: il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì (feriali) apertura con orario 10- 14 e 18-22 e quindi Ztl attiva dalla mezzanotte alle ore 10 dalle ore 14 alle ore 18 e dalle ore 22 alle ore 24; il mercoledì apertura con orario 18 22 e quindi Ztl attiva dalla mezzanotte alle ore 18 e dalle ore 22 alle ore 24; il sabato e nei giorni festivi apertura con orario 10 14 e quindi Ztl attiva dalla mezzanotte alle ore 10 e dalle ore 14 alle ore 24.

L'accesso

È consentito l'accesso gratuito dei veicoli elettrici puri al 100% alla Ztl per il solo transito comunicando in anticipo la targa del veicolo utilizzato, segnalazione che dovrà essere effettuata al Centro di controllo Ztl telematiche della Polizia Municipale . Nel caso in cui non sia stato possibile comunicare la targa anticipatamente, la comunicazione dovrà essere inviata improrogabilmente entro le 48 ore successive all'accesso stesso. Possono derogare alla segnalazione, per il solo transito in Ztl, i veicoli elettrici puri inseriti gratuitamente nella lista bianca temporanea, previa richiesta all'ente gestore (Apm Spa), alla quale dovrà essere allegata copia della carta di circolazione del veicolo che attesti la trazione elettrica pura. Prevista inoltre l'istituzione della Zona Trenta, con limite massimo di velocità di 30 km/h, nelle vie e piazze situate all'interno del centro storico, nel perimetro delimitato dalle mura urbiche, con posizionamento in tutti i varchi di accesso e d'uscita di apposita segnaletica di inizio e fine zona trenta.

Lolita Falconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

