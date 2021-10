«L'aspetto più importante è avere una visione dello sviluppo di Piediripa». Così Narciso Ricotta, consigliere comunale del Pd, detta la sua ricetta per accompagnare la crescita del nevralgico quartiere sulla sponda nord del Chienti.

Ricotta, da dove iniziare a ragionare per lo sviluppo di Piediripa?

«Non si può prescindere da un dialogo con l'altra sponda del fiume, quella corridoniana. Sono due zone che, al di là della divisione amministrativa e di quella fisica dettata dal fiume, sono di fatto omogenee a livello abitativo, produttivo e socioculturale».

Un esempio?

«Sul fronte industriale: Corridonia ha terminato le sue aree di espansione produttiva, noi abbiamo Valleverde che è pressoché vuota. Va creata una interconnessione. Ma anche a livello culturale-turistico: c'è San Claudio che è amministrativamente territorio di Corridonia, ma a livello pratico a poche centinaia di metri da Piediripa. Vanno pensati una maggiore integrazione e un collegamento più diretto con l'Abbazia di Fiastra».

Per collegare le due sponde del fiume, però, non si può prescindere dall'ampliamento del ponte sul Chienti.

«È uno snodo troppo importante e il caso analogo di Casette d'Ete-Montecosaro insegna. D'altro canto, bisogna pensare a un modo per decongestionare la rotatoria davanti al ponte pensando a una viabilità alternativa che, attraversando l'area commerciale, si riallacci alla Statale a San Claudio».

