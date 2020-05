L'ARENA

MACERATA Arena Sferisterio promossa, teatro Lauro Rossi rimandato a settembre. Le linee guida per la riapertura dei teatri italiani contenute nell'ultimo Dpcm del governo hanno ridato fiato alle speranze che nello storico monumento maceratese possano andare in scena, oltre che la stagione lirica, come annunciato l'altro ieri sera, anche Musicultura e, perché no, anche Sferisterio Live. Un quadro che non era affatto scontato fino a pochi giorni fa. Perché, oltre al tema della capienza e accessibilità dei teatri, anche il ventilato uso di dispositivi di protezione da parte di artisti, musicisti, ballerini, poteva rappresentare un freno agli spettacoli, anche quelli all'aperto.

«Prima di tutto la possibilità di riaprire i teatri già il 15 giugno in parte ha sorpreso tanti di noi. Poi quanto previsto negli allegati al Dpmc di Conte esordisce il sovrintendente del Mof, Luciano Messi- precisa poche ma necessarie condizioni affinchè gli spettacoli aperti al pubblico possano riprendere con posti a sedere, preassegnati e distanziati. Con la misura del distanziamento interpersonale di un metro. La casistica indicata prevede per teatri all'aperto un limite massimo di 1000 spettatori mentre al chiuso il limite è di 200 persone: in quest'ultimo caso non parliamo solo di spettatori ma anche di artisti, personale di servizio e tecnici». Gli altri aspetti trattati negli allegati riguarda come, artisti e pubblico, potranno accedere ai luoghi dove saranno organizzati gli eventi. «Gli spettatori dovranno sempre indossare la mascherina, sottoporsi alla misurazione della temperatura all'ingresso prosegue Messi-: il personale a contatto col pubblico ed in servizio utilizzerà idonei dpi, in pratica mascherina e guanti. La novità più rilevante è quella che riguarda artisti, quindi cantanti, musicisti e ballerini: che non dovranno usare la mascherina come invece inizialmente era stato ipotizzato. Queste linee guida vengono incontro a quello che noi auspicavamo. Le prescrizioni all'aperto sono molto più permissive e questo ci consente di poter lavorare sullo Sferisterio in vista degli eventi estivi. Che non saranno come li abbiamo conosciuti ma che hanno la possibilità di essere realizzati. Sempre nel segno di sicurezza, sostenibilità economica e qualità». E' chiaro che l'arena può consentire una riduzione ed un distanziamento personale di un pubblico che raggiunge i 1000 spettatori previsti, ai quali vanno aggiunti artisti e maestranze che operano negli spettacoli. Saranno utilizzate una fila si e una no e un posto occupato e l'altro no. Il vantaggio dello Sferisterio è poi anche quello di avere un centinaio di palchi che possono accogliere dalle 2 alle 4 persone conviventi o famiglie. Infine sarà aperto anche il loggione che potrà accogliere 50 spettatori.

Mauro Giustozzi

