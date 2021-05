L'area è quella delle Casermette. «Verrà fatto anche un investimento di 780mila euro per interventi sugli spazi esterni e sulle aree verdi - continua l'assessore -; l'impianto natatorio prevede anche una palestra a servizio del polo scolastico e dei cittadini». Strutture, quelle scolastiche, che secondo Marchiori sono la «vera sfida del decennio» per il capoluogo.

Le infrastrutture

«Il terzo cantiere è basato su interventi di recupero e di nuova collocazione di un'edilizia scolastica ferma agli anni 70 e 80 e che soffre ancora del modo in cui venivano pensate le scuole all'epoca - afferma -. Il punto di partenza sarà il Convitto nazionale». Una struttura su cui si è discusso al termine del precedente mandato: «Redigere il Cir per la sua ristrutturazione e l'adeguamento sismico è stato il mio primo impegno - dichiara -, ora siamo in attesa di avviare l'iter della progettazione e dell'esecuzione dei lavori». Tra i simboli di Macerata figura lo Stadio della Vittoria: «Un complesso monumentale che non ha pari, posto nel cuore della città e che si collega a un viale storico, a Villa Lauri e conduce al Sasso d'Italia - sottolinea Marchiori -, l'area del campo verrà fornita anche di attrezzatura ginnica per lo sport all'aria aperta. L'insieme dei lavori di riqualificazione dello Stadio sarà finanziato con quasi 2 milioni di euro grazie al bando Sport e periferie».

Marchiori è anche delegato alla Viabilità e due sono i grandi cantieri nel programma di giunta: «Sul sottopasso ferroviario di Collevario non siamo partiti da zero ma da meno uno - attacca l'assessore -, il progetto esistente era inattuabile tecnicamente e le alternative erano abbandonare l'idea o lavorare a una prospettiva diversa». Uno sforzo enorme secondo Marchiori: «Si tratta di una progettualità condivisa con Regione, Ferrovie dello Stato e Ufficio tecnico. Tutti si sono dimostrati preparati e pronti a mettersi in gioco». I lavori si aggireranno intorno ai 4,5 milioni di euro: «Dobbiamo ancora fissare i termini della compartecipazione economica con una convenzione, come Comune abbiamo intanto pensato alla progettazione».

Infine, la Mattei-la Pieve: «Sono sicuro che l'opera si realizzerà in tempi ragionevoli - dice Marchiori -, i tecnici della Quadrilatero hanno garantito la cantierabilità complessiva dell'opera in cinque parti dallo svincolo di Campogiano, punto di accesso della superstrada, a via Mattei all'altezza della rotatoria a valle del palasport il cui parcheggiò sarà strategico e punto di riferimento anche per la mobilità sostenibile in città».

