L'Archivio di Stato ora ritorna in attività

MACERATA Visite prenotate, ingressi contingentati esclusivamente con mascherina, autocertificazione sullo stato di salute. Dopo circa due mesi di chiusura, determinata dall'emergenza epidemiologica legata al Covid-19, domani 29 maggio l'Archivio di Stato di Macerata riaprirà al pubblico la sede di corso Cairoli nelle giornate di martedì e venerdì con orario 8.30-13.30. La sezione di Archivio di Stato di Camerino, dipendente dall'Archivio di Stato di Macerata, dal 3 giugno sarà di nuovo aperta al pubblico di mercoledì nello stesso orario. In vista della riapertura, è stato emanato dall'Archivio di Stato di Macerata un regolamento temporaneo della sala di studio che, sulla base di quanto previsto dalla legge, definisce le misure adottate dall'istituto ai fini del contenimento del rischio di contagio. Per accedere sarà necessario prenotare la visita nonché il materiale archivistico: l'accesso dovrà essere contingentato. In un unico turno giornaliero, nella sede di Macerata potrà essere accolto un numero massimo di 3 utenti, mentre nella sede di Camerino potranno essere presenti in sala di studio non più di 2 utenti. L'utente dovrà consegnare un'autocertificazione nella quale specifica di non essere obbligato alla quarantena presso la propria residenza, o di non essere più affetto da Coronavirus e indossare la mascherina.

