L'AMBIENTE

MACERATA Valleverde di Piediripa trasformata in una discarica a cielo aperto con rifiuti di ogni genere abbandonati in prossimità di cassonetti letteralmente ignorati. Il che fa esplodere l'indignazione dell'assessore comunale al Decoro, Paolo Renna, che attraverso i suoi profili social si lascia andare ad un commento inequivocabile: «Chi ha commesso questo schifo è un delinquente ha scritto Renna Tolleranza zero verso questi esseri».

Le foto

In effetti le foto postate online mostrano uno spettacolo indecoroso, una situazione di vero degrado e inciviltà. C'è davvero di tutto nel cumulo di spazzatura abbandonato: rottami, plastica, materassi, materiale elettrico, un ammasso sconsiderato di immondizia gettato, per di più, vicino ai cassonetti della raccolta differenziata. L'ennesima dimostrazione di come siano necessarie misure ancor più strette nel controllare e reprimere questo fenomeno, una battaglia che il Comune di Macerata porta avanti da tempo, sia da parte della vecchia amministrazione che soprattutto della nuova giunta che, proprio ad inizio dicembre, aveva reso pubblico un report che segnalava come in seguito ai controlli effettuati dagli agenti della Polizia locale di Macerata siano state ben 30 le sanzioni elevate per abbandono dei rifiuti in città.

Le aree

Tra le aree che sono state oggetto dei controlli effettuati, svolti in collaborazione con gli operatori del Cosmari, ci sono diverse zone della città tra cui il centro storico, via Indipendenza, via Spalato, via Foscolo, via Valenti e contrada Botonto. In quella circostanza oltre ai sacchetti abbandonati sono stati rinvenuti complementi d'arredo e rifiuti solidi urbani di varia tipologia. Una situazione che si è purtroppo ripetuta nella zona di Valleverde in questi giorni, testimoniando come sia indispensabile aumentare i controlli attraverso anche l'utilizzo di spycam in grado di individuare chi si comporta in modo incivile e anche pericoloso per l'intera comunità.

I controlli

«I controlli sono iniziati e proseguiranno in modo serrato in altre zone di Macerata ha ribadito l'assessore al Decoro, Renna - dove il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti sembra essere diventato una consuetudine. Da parte dell'amministrazione comunale la tolleranza verso questo fenomeno continuerà a essere pari a zero. E' importante mantenere l'ordine e la pulizia e per questo è fondamentale la collaborazione di tutti i cittadini perché una città pulita restituisce un territorio in cui si vive meglio».

L'atteggiamento

L'assessore Renna sottolinea anche la gravità dell'atteggiamento di chi abbandona dove capita rifiuti ingombranti. «A Macerata ci sono due isole ecologiche che funzionano a pieno ritmo, quella a Fontescodella e in via Volturno a Piediripa: lì si possono conferire i rifiuti ingombranti, divisi per tipologia, quindi risulta incomprensibile la ragione per cui gli stessi vengano abbandonati in città, nei luoghi più disparati e a volte perfino vicino agli spazi verdi. A questo servizio si aggiunge quello del ritiro a domicilio».

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

