MACERATA Timori tra i commercianti che la prima vittima della guerra al Covid siano proprio loro. L'aumento dei contagi da Coronavirus fanno crescere le paure in una categoria già profondamente segnata la primavera scorsa dal lockdown nazionale. Nuove restrizioni e chiusure rischierebbero di mettere in ginocchio un intero comparto, già in affanno da mesi a causa della pandemia.

Gli universitari

A Macerata, proprio nel momento di ritorno degli universitari in città con possibilità per i titolari dei locali di dar vita ad eventi, i provvedimenti restrittivi che si paventano da giorni potrebbero portare ad un blocco dell'attività. Ripercussioni anche a Civitanova che della movida e del divertimento ha fatto un hub attrattivo che, con queste regole, verrà azzerato. La preoccupazione degli esercenti per questa stretta che potrebbe portare anche alla chiusura di molti bar e ristoranti, viene evidenziata dai rappresentati delle associazioni di categoria del commercio maceratese. «La ristorazione rischia di essere messa in ginocchio, e parlo di bar, pub, ristoranti con la chiusura obbligatoria alle 24 ha affermato ieri mattina il direttore di Confcommercio Marche centrali, Massimiliano Polacco- e si mette in difficoltà un settore che è trainante anche nei nostri territori. Per quanto riguarda il problema degli assembramenti si può risolvere facendo più informazione e maggiore distanziamento tra le persone. L'impatto di una chiusura così anticipata dei locali colpirà gravemente il settore del divertimento. Se il blocco arriverà alle 24 si può fare un movimento legato alla ristorazione che può sopravvivere, mentre sarebbero penalizzati locali e bar che vanno oltre quell'orario. Se si torna come in passato a blocchi continui da un giorno all'altro questo sarebbe letale per le nostre imprese».

L'aspetto

Un altro aspetto che Polacco sottolinea è poi quello legato anche all'incertezza che producono gli annunci di provvedimenti in una popolazione già di per se provata dal Covid 19. «Questo crea problemi enormi, la gente non esce, non è spinta alla tranquillità e non viene invogliata ad andare nei locali sottolinea il direttore di Confcommercio-: questa decisione, inoltre, frena quelli che sono i progetti, faccio l'esempio di Macerata, della creazione di Centri commerciali naturali: aiutiamo gli imprenditori ad investire per attrarre persone in città e ci arrivano addosso queste mazzate. Speriamo solo che duri poco questo aumento di contagi». L'allarme arriva anche dalla Confesercenti che teme non solo per la chiusura dei locali ma anche per un drastico ridimensionamento dell'occupazione in bar, pub e ristoranti con le limitazioni di orario.

La situazione

«La situazione è brutta afferma il presidente provinciale, Alessandro Biagiola- perché si intravede la deresponsabilizzazione del governo verso le nostre attività. Ci dicono, va bene non ti faccio chiudere, quindi non ti darò un ristoro delle perdite che accusi, ti faccio lavorare. Ma poi queste limitazioni portano alla morte di bar, ristoranti, locali che lavorano fino a notte inoltrata. Attività che consentono di vivere non solo ai titolari ma anche a tanti dipendenti che rischiano di essere tagliati per abbattere i costi riducendo gli orari. Il clima, che incide sulla nostra clientela, è di paura, non andare nei locali pubblici dove si incontrano più persone. E' tutto molto negativo, qui aumentano i costi e diminuiscono i ricavi: con queste limitazioni non ce la faremo più ad andare avanti, visto anche che i controlli sono severi e le sanzioni molto elevate».

I locali

Anche Gabriele Micarelli, operatore del settore, conferma come le nuove restrizioni rischiano di mettere in ginocchio un intero comparto. «Non parlo per la mia attività di Verde Caffè -afferma- ma la chiusura alle 24 metterebbe in difficoltà l'80% dei locali a Macerata. Non credo sia una soluzione risolutiva ma una decisione che penalizzerà la movida del giovedì che, in attesa del ritorno degli universitari, vive sull'arrivo in città di tanti giovani dall'hinterland. Si dovrebbe fare più informazione su uso della mascherina e distanziamento tra le persone: per quanto riguarda gli assembramenti fuori dai locali personalmente ho risolto il problema togliendo i tavoli all'aperto perché sarebbe stato impossibile vigilare da parte del personale sulla formazione degli assembramenti».

Mauro Giustozzi

