L'allarme delle imprese «Troppi i non vaccinati così si rischia un blocco»

MACERATA Ancora troppi lavoratori non vaccinati, con l'avvicinarsi del 15 ottobre, giorno dell'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass anche per la totalità dei lavoratori privati, cresce la preoccupazione del settore produttivo, che potrebbe rischiare un brusco blocco, con conseguenze disastrose che annullerebbero la lenta ripartenza. «Il tempo stringe, il fermo della produzione è più di uno spauracchio ammette Giorgio Menichelli, segretario generale Confartigianato Macerata, Ascoli e Fermo . Tra pochi giorni molti imprenditori si troveranno nella condizione di non poter proseguire con la propria attività».

Le dimensioni

Molte ditte hanno una dimensione media di poche unità (4 o 5 al massimo, compreso il titolare) e rappresentano il motore trainante dell'economia locale. «Dall'oggi al domani potrebbero svegliarsi senza indispensabile manodopera, difficilmente sostituibile. Per loro sarebbe una condanna improvvisa, non sapendo al momento, anche per questioni di privacy, quali dipendenti si sono vaccinati, quali ancora no», denuncia Menichelli. Una recente indagine di Confartigianato aveva raccolto un campione di imprenditori delle province di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo: lo studio aveva evidenziato come gran parte di loro è convinta (il 59%) che l'introduzione del Green Pass obbligatorio complicherà il reperimento di nuova manodopera, specie nei settori metalmeccanico, edilizia, tessile e calzatura. «Questi comparti scontano da tanto una mancanza cronica di personale altamente specializzato prosegue Menichelli e il perdere anche una sola professionalità arresterebbe la produttività. Certe figure non si trovano subito sul mercato, rimpiazzarle è difficilissimo. Penso ad orlatrici, addetti al fissaggio, saldatori, manutentori, montatori la lista è lunga. Così come è difficile chiedere al dipendente di sottoporsi al tampone, dal momento che si stima un costo mensile di 180 euro per i test. Chi pagherà una cifra così importante?».

Lo stop

Lo stop è scongiurabile? «La nostra posizione è stata ribadita in più occasioni prosegue il presidente interprovinciale Enzo Mengoni ed è quella di aderire alla campagna vaccinale. Vaccinarsi è il solo metodo utile per scongiurare blocchi di produzione». C'è poi un altro aspetto: «L'incombenza dei controlli non può ricadere esclusivamente sulle spalle delle aziende e gli imprenditori non possono fare gli sceriffi. Inoltre, la Certificazione apre un altro tema centrale. Come verranno controllati i lavoratori irregolari che svolgono abusivamente attività artigiane Gli abusivi saranno avvantaggiati dal Green Pass, perché potranno comunque operare». Green Pass e il sistema sanzionatorio saranno al centro di un incontro dedicato a imprese e lavoratori che si terrà giovedì 7 ottobre alle 17.30 nella sede di Confartigianato in via Pesaro a Macerata (in presenza e via web).

La fotografia

Il discorso del Green pass si innesta in un quadro economico certamente non confortante. Nell'anno della pandemia sono infatti crollati tutti gli indicatori economici più importanti, secondo i dati elaborati da Cna Macerata. «In questi terribili 14 mesi solo nella provincia di Macerata abbiamo perso 619 imprese (-1,8%), di cui 234 artigiane». Nella nostra provincia la crisi dovuta alla pandemia è stata più forte rispetto alla media regionale e soprattutto alla media nazionale: «L'economia locale commenta il presidente Cna Macerata Maurizio Tritarelli ha reagito in ritardo rispetto alle regioni del nord». Gli indicatori hanno qui ripreso l'ascesa solo a marzo: «Grazie alla campagna vaccinale e ai dati di una estate da tutto esaurito sottolinea Tritarelli in soli 6 mesi abbiamo recuperato 270 imprese. I settori turistici e quelli legati alle costruzioni hanno trainato l'anagrafe delle imprese». Ora il problema si sposta alla difficoltà nella ricerca del personale per queste nuove imprese e per tutte quelle che vogliono investire. Tritarelli, su questo aspetto, cita i dati dell'ultimo bollettino Unioncamere: «Le opportunità di lavoro previste nel periodo settembre - novembre 2021 in provincia di Macerata sono ben 7.780. Nel 26% dei casi gli ingressi nel mondo del lavoro previsti saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 74% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). In 35 casi su 100, però, le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati». Da questa criticità muove la recente iniziativa della Cna di Macerata: «Stiamo organizzando corsi formativi per studenti che prevedono esperienze in azienda. Siamo convinti che l'esperienza pratica sia il metodo più efficace per insegnare e per apprendere un mestiere».

