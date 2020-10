L'allarme dei farmacisti «Quei numeri non bastano»

MACERATA «La situazione purtroppo è rimasta invariata, i vaccini non stanno arrivando e la cosa peggiore è che non sappiamo nemmeno quando arriveranno». Sono le parole, che destano preoccupazione, del presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Macerata Luciano Diomedi. «Il timore è che non arrivino nemmeno le dosi che sono necessarie per le categorie protette che nella regione Marche equivalgono a 300mila persone ha continuato Diomedi -. Al momento sembra che in tutta Italia, al di fuori di quest'ultima fornitura, ci siano allocate 250mila dosi di vaccino e questo è preoccupante perché le farmacie sono oltre 19mila e quindi si tratterebbe di far arrivare 12 scatole di vaccino ad ognuna. A chi lo diamo? Come facciamo noi a fare una selezione? Ci troveremmo davanti a una situazione imbarazzante e a una richiesta del paziente che non possiamo evadere. Al momento dunque il vaccino non arriva nelle farmacie e probabilmente avremo difficoltà a recepire le dosi per la popolazione che non rientra nei parametri delle persone fragili; il nostro grido di allarme è stato inviato da diverso tempo ma nulla si è ancora risolto. Speriamo che la situazione si risolva a stretto giro perché la campagna influenzale è prossima alla partenza».

Le forniture

Sulla stessa linea anche la dottoressa Ida Maria Kaczmarek, presidente di Federfarma Macerata. «Dai nostri fornitori abbiamo ricevuto dei moduli di prenotazione che abbiamo compilato ma non sappiamo quando e quanti vaccini arriveranno; noi continuiamo a prendere le prenotazioni di tutte le persone che vorrebbero farlo ma sappiamo che più in là di un determinato numero non potremmo andare ha sottolineato la presidente -. Negli anni passati la vaccinazione anti influenzale veniva un po' snobbata ma a ora c'è stata un'impennata di richieste; ecco questo aumento credo si poteva prevedere per tempo e si poteva agire di conseguenza invece che trovarci, ora, in questa difficile situazione».

